「五大利多」打破AI泡沫化疑慮 00987A主動式ETF將在12／3開募

台股2日最高來到27,741.89點，收在27,564.27點，漲221.74點，漲幅達0.81%，台積電漲20元收在1430元。對於市場關切「AI泡沫化」的疑慮，法人分析「五大利多」打破市場泡沫化的疑慮。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）將於明天（12/3）展開募集，經理人魏永祥指出，目前有AI投資比重佔美國GDP仍低、科技巨頭密集發行高等級公司債、本益比在合理範圍、科技股財務健全、CSP大廠持續上修資本支出等五大利多支撐AI成長動能，台股AI供應鏈實質受惠大。

魏永祥指出，就投資比重分析，2023年以來AI投資佔美國GDP比重僅0.8％，尚遠低於歷史上的新興技術如鐵路、汽車、電力、資訊、電信(5G)等時期，顯示目前AI投資並未出現過熱狀態。

另就現金流分析，美國大型CSP的資本支出佔營運現金的比例隨持續提升，引發市場擔憂，但甲骨文(Oracle)、Meta、Google等科技巨頭開始密集發行高等級公司債，加上美國壽險公司積極認購，可望為AI資料中心建設提供穩定的「彈藥」。

在財務結構上，目前美股科技股的淨利率高達25~30%，遠高於網路泡沫時期的10%水準，獲利能力大幅提升，現今科技股的每股營運現金流達120美元/股，也遠高於網路泡沫時期的10美元股，顯示企業財務健全，資本支出具備財務支撐。

就成長趨勢分析，四大CSP (雲端服務商)擴大AI投資力道，估明年資本支出估再增2成，皆可直接轉化為對台股AI供應鏈的強勁需求。儘管AI熱潮推升美股科技股評價走高，但目前本益比在30~40倍，但仍遠低於2000年網路泡沫時期曾高達60~70倍的水準，目前仍是布局時機。

