「五大法官新常態」 台高檢主任檢察官籲不值得鼓勵

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

憲法法庭在大法官人數的程序爭議中，作出115年憲判字第1號判決，不過，對於憲法法庭僅有5名大法官評議下的憲法判決，台灣高檢署主任檢察官陳宏達則提出質疑「如果憲法法庭5名大法官都無法說服其他3名大法官，很難相信他們的想法可以說服廣大的社會大眾？」，同時，陳宏達認為「五大法官新常態」不值得鼓勵。

115年憲判字第1號判決宣告辯護人對羈押處分提起準抗告，刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定，才符合憲法保障人身自由、保障訴訟權意旨。判決理由中更嚴詞批評，大法官本有參與評議的義務，即使所採見解並非多數見解，亦僅得提出不同意見，以示負責，不能藉拒絕參與評議阻止合議庭作成評決。

陳宏達對此則在臉書發文表示，5名大法官「115憲判1」判決，實體上以憲法第8條、第16條之救濟實效為核心，將刑訴法第419條之「抗告」解釋包含第416條準抗告，認辯護人除與被告明示意思相反外，得為其利益聲請撤銷或變更羈押處分，補平抗告／準抗告的保障落差；並以合憲限定取代直接宣告違憲，兼顧訴訟迅速與權利保障。

不過，程序仍僅5人評議、3人拒參與；法庭以程序自主類比迴避，將拒評議者不計入現有總額以避免裁判停擺。此屬功能性解方，但亦可能鼓勵策略性杯葛或排除，升高法定程序可預期性與裁判正當性之爭議；若大法官缺額提名持續未補、少數常態化，恐累積司法信賴赤字，拙見：仍宜速補缺，並明確化法庭組織不足額之效力及拒評議之處理標準，以符法治。

陳宏達並質疑，如果憲法法庭5名大法官都無法說服其他3名大法官，很難相信他們的想法可以說服廣大的社會大眾？

