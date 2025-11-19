五大洲學者齊聚東海政治系 4場重量級年會展現國際能量

五大洲學者齊聚東海政治系，四場重量級年會展現東海政治系所的國際能量。（圖：東海大學提供）

響應東海大學七十週年校慶，政治系舉辦四場大型研討會，超過五百名國內外專家學者參與，來自歐亞十五國的113名學者，從日本、荷蘭，到泰國與烏克蘭，帶來橫跨國際關係、政治學與科技政策的數百篇最新研究。政治系主任張峻豪說，東海政治系所展現的國際能量，讓東海成為台灣政治學界不可或缺的研究樞紐與重要橋樑。

東海大學政治系日前於校園舉辦台灣東南亞區域研究年會「十字路口的東南亞：全球變局與展望」國際學術研討會、中國政治年會「川普新政與美中臺新變局」國際學術研討會、國際關係年會「重商主義重返國際政治：關稅、戰爭、AI 與大國競爭」國際學術研討會、當代日本研究年會「迎向變動時代：臺日關係在科技、安全、海洋與永續中的新發展」國際學術研討會等四大研討會，分別聚焦時下地緣政治與大國競爭的討論，議題涵蓋日本安全政策、東南亞政治社會、區域安全以及中國治理與社會變遷，也包括印太戰略、歐盟戰略自主、美中競爭與地緣政治、人工智慧與全球秩序的重塑等熱門議題。

其中，「東南亞區域研究年會」由東海大學社會科學院與泰國法政大學（Thammasat University）共同完成多項合作備忘錄簽署，象徵台泰學術交流邁入新階段；「中國政治年會」邀請中研院吳玉山院士發表專題演講「世界如何進入新冷戰：霸權競爭、重商與民粹」；「國際關係年會」則邀集立法院江啟臣副院長等國內外國際關係權威學者參與會議，以及「川普與美國治世」圓桌論壇，共同討論川普政府帶來的衝擊與國際局勢變化；「當代日本研究年會」也獲日本駐台外交機構的重視，由日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部長荒木直哉代表致詞，透過東海大學成為深化台日關係的關鍵學術平台。

東海大學政治系張峻豪主任說，政治系響應七十週年校慶以「七十政好」為主題，與各個學術機構共同舉辦四場大型會議，共同慶賀東海七十，代表東海大學的學術研究與跨領域能力備受國內外學者肯定。另外，更感謝全體師生的支持與協助，打造更好的政治系。未來，將持續拓展「跨國政治研究聚落」，透過國際論壇、產官學合作，讓台灣在國際議題研究上持續發聲、深化交流。（寇世菁報導）