五大產業破10兆是起步 半導體AI續衝 龔明鑫點名：無人機產業將是重中之重

經濟部長龔明鑫表示，五大信賴產業產值已破10兆，下一步除了半導體繼續衝，AI落地與無人機起飛很關鍵。圖／陳宏銘攝

經濟部年終記者會端出「五大信賴產業」最新成績單，半導體產值衝上6.8兆元，AI也突破2.1兆元，次世代通訊、安控、軍工無人機同步成為下一波重點戰場。經濟部長龔明鑫強調，台灣下一步不只是晶片要更強，而是要把AI真正導入百工百業，同時在低軌衛星、無人機等新領域補上關鍵技術缺口，讓產業升級變成實際競爭力。

經濟部公布2025年「五大信賴產業」產值規模，其中最驚人的仍是半導體，全年產值已來到6兆8,384億元，穩居台灣經濟最大成長引擎。龔明鑫指出，半導體不只要繼續擴大，更要往下一階段推進，重點放在矽光子與異質整合能力，並支持工研院建置「高速驗證實驗室」，讓業者新技術開發與檢測速度更快、週期更短。

經濟部也透過A+計畫擴大與國際業者合作，強化台灣在記憶體領域的能量，目前已補助美光、ASML、南亞科等企業，同時建立製程、封裝與感測晶片試產線，縮短驗證時程，讓更多廠商能快速進入下一波競爭。

第二個主角是人工智慧。2025年AI產值達2兆1,203億元，龔明鑫直言，對經濟部來說，AI的重點不只是投入研發，而是「怎麼把人工智慧導入百工百業」，真正帶動產業轉型。他說，未來會由法人結合公協會整合各次產業資料，開發次產業專用AI模型，並透過產業競爭力輔導團，把AI工具真正落地。政府也訂下目標，AI普及率要從2025年的22.7%提升到2026年的30%。

第三個戰場是次世代通訊。2025年產值達1兆1,558億元，台灣將持續培植地、空互連的通訊能力，協助業者研發多軌、多頻衛星地面設備。龔明鑫提到，工研院與聯發科已攜手OneWeb，完成全球首度驗證3GPP手機直連衛星，不需額外接收站，這是重要的起點。未來台灣也會同步推進5G O-RAN甚至6G進展，打造陸海空全方位通訊韌性。

軍工產業方面，2025年產值2,308億元，除了執行國機國造、潛艦國造外，龔明鑫說，無人機產值目前看起來還不大，但強調「無人機是重中之重」。關於無人機，龔明鑫透露，2024年從還看不到方向，2025年卻快速成長，台灣無人機聯盟已超過200多家廠商，產業面貌在短短一年內完全改變。

台美也建立Green商用規格認證，未來只要通過就能進入商用市場，下一步則是挑戰Blue軍用規格認證，這將是台灣無人機走向國際的關鍵門票。

最後，是安控產業，2025年產值245.5億元，2026年將推動產品履歷透明揭露機制，提升可信賴程度，並透過法人協助廠商通過歐盟與美國採購法規，打開海外市場。



