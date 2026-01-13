五大詐騙新趨勢！從「一次性攻擊」變成「養套殺」

詐騙最新訊。圖取自pixabay



台灣有高達九成的民眾擔心家人朋友受到詐騙!趨勢科日揭示「2026年五大詐騙趨勢預測」，指出AI詐騙已成全球主流，2026年詐騙模式將被重新定義，以更快速、更客製化的手法操弄受害者，從「一次性攻擊」變成「養套殺」。

趨勢科技調旗下防詐App推出全新「家庭守護圈」防詐功能，民眾可將家人加入防詐守護圈，當家庭成員收到可疑來電、簡訊或加LINE好友等疑似面臨詐騙風險時，照顧者能即時收到詐騙預警通知，將詐騙防護從個人擴大為共防的新世代安全網。

趨勢科技總經理洪偉淦表示，詐騙透過多渠道滲透、多階段操縱，再結合AI技術強化欺騙手法，形成一套精密排演的『完整劇本』，更逼真且貼近個人化生活的資訊隨時出現在你我日常生活中，使得民眾比以往更加措手不及。呼籲大眾應隨時提高警覺，善用資安工具，透過家人共防，才能真正為自己與全家的安全築起堅固防線。

AI帶動全球詐騙升級，趨勢科技揭示台灣五大消費資安趨勢，包括:

趨勢一：社群平台武器化，多管道詐騙成常態！台灣詐騙從社群平台再導流到Line更難偵測

趨勢二：戀愛與投資詐騙持續擴大損失，台灣網購詐騙卻是主流

趨勢三：利用AI擴大規模，自動化生成內容持續優化社交工程詐騙

趨勢四：即時授權支付詐騙(Authorized Push Payment Fraud)快速攀升，台灣民眾警覺度仍偏低

趨勢五：假冒身份詐騙持續升溫，尤須注意快遞物流、零售商家及微網紅的品牌真偽

趨勢科技產品管理部協理沈政彥(Yan Shen)表示，過去的詐騙多為『一次攻擊』，即透過簡訊或電子郵件夾帶釣魚連結，或透過電話話術行單次詐騙。然而，如今詐騙模式已升級為更隱匿的『養套殺』，犯罪者不惜花上數天甚至數週，以循序漸進的方式博取信任，誘導受害者匯款或交出個資，使防範難度倍增。因此，能協助民眾在詐騙的『信任養成期』即給予警示提醒，是避開詐騙風險的關鍵時刻。

