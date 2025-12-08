五大金嗓民歌天后天王齊聚雲林 經典秒殺開唱・兩場滿座暖冬最強聲量引爆

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府主辦《民歌演唱》於昨(7)日下午、晚間在雲林表演廳登場，五大金嗓歌手齊聚開唱，兩場門票自9月開賣即全數秒殺，加開場亦於半天搶空，吸引逾兩千名觀眾進場，為冬季藝文活動掀起最高聲量，重現跨世代共享的經典熱潮。

《民歌演唱》昨（7）日下午、晚間於雲林表演廳盛大登場吸引滿場觀眾。(記者廖承恩翻攝)

雲林表演廳自111年整修後重新開館，館舍品質升級深受觀眾肯定，今年截至11月底入館人次已突破4萬，全年上看4.5萬人次，創歷史新高；今年共推出58場節目，其中8場完售，平均上座率達62.35%，較去年再成長7%，顯示雲林藝文消費力持續攀升，已成功形塑屬於地方的劇場文化版圖。

此場《民歌演唱》由鄭怡、方季惟、于台煙、李明德與殷正洋領銜，經典如《小雨來得正是時候》《夢田》《海洋》《驛動的心》等一首首響起，清澈高亢、深情動人、渾厚醇美的歌聲交錯襯映，全場觀眾從第一曲便情緒沸騰，歌手一句、觀眾一句，千人合唱如浪潮翻騰，雲林表演廳化身最有溫度的「音樂青春記憶場」。

藝人鄭怡、方季惟、于台煙、李明德與殷正洋領銜，獲得觀眾熱烈迴響。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，民歌運動是臺灣文化史上最具代表性的青春書寫與時代印記，而經典之所以動人，是因為旋律牽動生命、情感與共同記憶。本次五位歌手以時間淬鍊的嗓音再現民歌精神，不僅讓熟悉旋律的世代熱淚盈眶，也讓年輕觀眾感受何謂「純粹的力量」。她說，「許多民眾走出劇場時都激動喊著彷彿回到18歲」，足見音樂跨越世代、打動人心的無窮能量。

文化觀光處長陳璧君表示，本次演唱會現場氣氛極度熱絡，觀眾幾乎每首皆能大合唱，宛如千人KTV，民歌之所以歷久不衰，不僅因旋律雋永，更因那些歌深深記錄了一代人的生活軌跡與情感連結。「當歌聲響起，不只是音符，而是每個人生命中曾經亮起過的光。」她強調，民歌演唱會的成功，再次證明雲林擁有強大、穩定且持續成長的藝文能量。

現場歌曲響起全場沸騰千人合唱聲浪奔湧翻騰不息。(記者廖承恩翻攝)

此次兩場皆在滿座喝采中圓滿落幕，無論是被喚醒的青春、被擁抱的回憶，或第一次走進劇場的感動，都讓雲林在冬夜裡亮起一盞屬於文化的暖光。雲林縣政府表示，未來將持續引進高品質節目，打造更貼近生活、具深度與溫度的藝文風景，讓雲林成為夢想與文化力量交會的舞台。