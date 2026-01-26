五大銀行新增房貸驟降 平均利率飆17年新高
房市管制措施發酵，使得房屋交易與資金動能同步降溫。央行公布最新五大銀行新增房貸統計，去(2025)年全年新承作購屋貸款合計7,694.49億元，跌破8,000億元關卡，較前(2024)年的1兆1,632億元縮減3,937.7億元，年減33.9%。在政策調控與市場觀望氛圍交織下，房貸規模顯著回落，反映房市熱度降至相對保守區間。
交易量下滑成為房貸縮水的重要背景。統計發現，去年六都建物買賣移轉棟數僅20萬4,596棟，年降24.6%，創下史上單一年度最大跌幅；雖然12月受年底交屋潮帶動，六都單月移轉棟數回升至1萬9,892棟、月增24.7%，但仍比前年同期下滑7.24%，全年量縮趨勢未改，銀行新增房貸動能仍受到壓抑。
央行表示，去年房市交易量「稍微正常，不會太熱」，新增房貸金額大幅下跌，與2024年政策型房貸推升基期有關。2024年在「新青安」等方案帶動下，五大銀行新承作購屋貸款金額衝上1兆1,632億元，使得去年的7,694.49億元呈現明顯走低，但其實已接近2024年前的常態水準。
從貸款結構來看，新青安仍是支撐購屋貸款的重要來源。央行統計，去年五大銀行新承做新青安房貸3,095.77億元，雖較2024年大幅衰退，但去年全年新承作購屋貸款中，新青安占比仍達40.2%，高於前年的37.1%，顯見市場轉冷之際，政策型房貸對買方資金安排仍具一定支撐效果。
利率方面則維持高檔震盪。根據央行資料，去年全年五大銀行新承作購屋貸款加權平均利率為2.283%，創2009年以來新高；12月在年底交屋潮帶動下，單月新增房貸金額回彈至635.4億元，較11月增加47.33億元，房貸利率則較11月小幅下滑至2.298%。單月利率下行，主要與公教築巢優利貸比重提高有關，使加權平均利率略為降低。
央行統計也顯示，去年12月五大銀行新增房貸在年底交屋潮推動下攀升，反映季節性撥款因素仍具影響力。不過，整體房市仍處於盤整階段，後續走勢仍須觀察政策調控方向、利率環境變化，以及交易量能是否出現實質回溫。
