五大風險夾擊 泰國2026年經濟成長承壓

根據台泰時報今天(5日)報導，泰國國家經濟與社會發展委員會(簡稱國家經社發展委員會)指出，2026年泰國經濟仍面臨多重壓力，在全球景氣放緩、地緣政治衝突升溫及內部結構性問題交織下，國內生產毛額(GDP)成長恐維持低檔。委員會預估，2026年泰國經濟成長率介於1.2%至2.2%，中位數約1.7%，顯示復甦動能仍偏脆弱。

泰國國家經社發展委員會秘書長丹努查(Danucha Pitchayanant)表示，今年泰國須正視來自內外的五大風險，包括全球經濟與貿易放緩、泰銖持續升值、地緣政治衝突、國內購買力疲弱，以及氣候變遷引發的天然災害。

他指出，全球經濟成長率雖維持在3%左右，但長期停滯已對國際貿易造成壓力，進而衝擊以出口為重要引擎的泰國經濟。

在匯率方面，泰銖升值速度快於區域國家，主因來自黃金交易量大幅增加，對出口與觀光產業形成壓力。委員會建議，企業應加速轉型，提升產品差異化與附加價值，避免單純以數量取勝。同時，政府必須推動高科技產業與健康醫療產業，強化服務出口。

丹努查指出，地緣政治風險仍是全球重要不確定因素，俄烏戰爭未歇，中東局勢反覆，加上美國可能擴大介入委內瑞拉，都可能衝擊全球供應鏈與貿易秩序。此外，2026年為選舉年，2027年度預算恐出現空窗期，政府需仰賴加速公共投資以支撐經濟。

在長期戰略上，泰國設定3年內加入經濟合作暨發展組織(OECD)目標，藉由補齊制度與法規缺口，提升國家治理與國際信任度。丹努查強調，加入OECD有助於全面提升國家標準，為泰國在全球經濟體系中爭取更有利定位。(編輯：陳士廉)