五天四夜九份玩到阿里山！ 團費破5萬 貴不貴掀論戰

五天四夜的國旅行程，走訪九份、日月潭、阿里山等熱門景點。（圖／東森新聞）





國內旅遊價格再度引發爭議。5天4夜的國旅行程，走訪九份、日月潭、阿里山等熱門景點，一人報價超過5萬元，直呼價格太誇張，有不少網友替業者緩頰，指出這類行程屬於包車、少人成團，費用自然偏高。

想到九份、日月潭、阿里山，從北部玩到南部，一共5天4夜需要花多少錢，有人在旅遊平台上，看到價格，瞬間傻眼。直呼現在國旅真的是天價，根本玩不起。

首日先入住九份，後續行程一路南下，包含新竹城隍廟以及特色咖啡廳，還有日月潭文武廟與湖畔景點，以及自行車步道體驗。最後兩天前往阿里山遊樂區搭乘森林小火車，參觀檜木聚落等景點。價格依成團人數不同而有落差，6人成團每人約50680元，若僅1人報名，費用飆破17萬元，如果是雙人旅遊，每人89660元。

不過有旅遊業人士分析，表示這團應該是針對外國人，提供中英文皆可的司機導遊，所以團費才會特別高，如果是其他語種，甚至會更貴。不過大部分網友都認為，這價格真的不合理，甚至可以出國兩趟都還綽綽有餘。

