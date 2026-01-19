五天密集培訓！大葉大學教師磨練全英語授課技巧

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為了讓雙語教學更有感，大葉大學語言教學資源中心今（19）日與空中英語教室教育集團合作，舉辦為期五天的EMI（English as a Medium of Instruction）精進教學工作坊。此次工作坊不只是單純上課，更像是一場全方位的教學實戰訓練，目標是幫助老師提升全英語授課能力，激發課程創新力，打造更國際化的學習環境。

為提升雙語教學品質，大葉大學攜手空中英語教室開辦EMI教師培訓，透過實作與交流提升教師全英語授課信心。（大葉大學提供）

大葉大學一直積極推動國際化教育，因應政府「2030雙語政策」，學校榮幸入選教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」普及提升學校，寒暑假期間特別規劃EMI專業教師訓練，透過系統化的課程幫助老師累積雙語教學能力。

語言教學資源中心主任陳俊福表示，這次工作坊設計循序漸進，從建立雙語教學心法、設計有效課程活動，到課堂英語應用、整合科技教學工具，都有詳細指導。他說：「我們希望老師不只是能講英語，而是能夠設計有趣又互動的課程，真正提升學生的學習興趣和參與度。」

工作坊中，老師們除了上課，還有小組討論、課堂模擬與即時回饋，每個環節都能觀摩同儕的教學方式，激發更多靈感。課程最後一天安排試教演練，老師們將親自上台示範，用英語帶學生完成課程活動，現場氣氛熱烈又充滿挑戰性。參加的教師表示，透過實作與交流，不僅增加信心，也學到許多實用技巧，未來上課能更靈活運用科技輔助教學，打造更生動的EMI課堂。

大葉大學希望透過這樣的專業培訓，讓教師與學生都能在國際化的學習環境中成長，為學校整體雙語教學品質注入新活力，也讓學生能更從容地與全球接軌。