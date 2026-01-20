五妃街再現大坑洞 緊急灌漿回填

中西區五妃街路面出現大坑洞，工務局緊急灌漿回填。（工務局提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市中西區五妃街靠近西門路口路段，二十日下午二時四十分左右，路面再度下陷，出現長二公尺、寬一公尺、深二公尺的大坑洞，工務局獲報後，緊急協調廠商到場灌漿回填，以穩固路基。

五妃街三三八號前的路面下陷後，導致下方的自來水管線裸露，甚至出現漏水現象，工務局接獲通報後，派員前往現場了解，除通知自來水公司前來將漏水的管線修復外，也通知其他管線單位前來了解管線情況，隨後調派廠商前來灌漿，穩定路基，避免坑洞擴大，影響到一旁住宅的安全。

地方民眾指出，這已是附近範圍在近兩年內第三度出現大坑洞。工務局指出，後續將調查釐清坑洞發生的原因，找到原因後盡速解決，以避免再發生路面下陷發生坑洞的情況。據了解，五妃街、西門路口這處大型建設工地，前年三月六日因連續壁施作不慎造成道路坍塌的意外事故，導致一輛貨車掉落坑洞內，甚至來救援的吊車也翻覆，工務局開罰業者二十七萬元。