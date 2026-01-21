五妃街天坑剛回填又破 「 呑」貨車後輪 工務局：成立前進指揮所並開罰工程

中西區五妃街近年頻傳出現天坑，工務局持續回填並調查原因，已開罰附近工地。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

中西區五妃街20日下午出現道路下陷（天坑），經工務局緊急搶修，豈料21日上午又再度出現坍塌事故，在甫鋪好柏油路旁直接「破大洞」，一輛大貨車後輪當場被「吞掉」，工務局除緊急回填，下午也將成立前進指揮所，全力維護周邊民宅安全並對周邊營造廠開罰。

工務局指出，昨日發現的道路下陷坑洞，於第一時間完成灌漿回填；而今日新發現的下陷情形，屬於昨日地層流失狀況延續，因地層孔隙內沙土細粒料，可能產生不規則流動，導致局部持續塌陷，目前相關單位已即時進場處理，正持續進行灌漿補強與安全評估作業。

工務局表示，擔心周邊民宅安全，已同步啟動鄰房監測機制，經初步檢視，周邊建物尚無結構安全疑慮，會持續進行監測；目前也完成透地雷達檢測，相關檢測報告預計於1至2日內出爐，後續將依檢測結果，進一步釐清地下狀況與可能成因，作為後續處置與責任判定重要依據。

至於旁邊施工的工程，工務局已要求先暫緩建築工地工程，全面緊急處理地層部分流失事宜，並依違反《建築法》第63條規定，按同法第89條，裁罰營造廠新台幣1萬8,000元，後續將持續依法究責。

外界關心五妃街道路下陷事件頻傳，涵蓋之前，已經是第4次出事。市府表示，除即時止災，也將加速從根本釐清成因，釐清是否涉及地下管線問題或施工行為不當，後續將視調查結果，嚴格要求相關責任單位負起修復與賠償責任，並全面檢討施工監管機制。