五妃街天坑吞車 開罰周邊營造廠

記者林雪娟、王勗∕台南報導

中西區五妃街二十日下午出現道路下陷（天坑），經工務局緊急搶修，豈料二十一日上午又再度出現坍塌事故，在甫鋪好柏油路旁直接「破大洞」，一輛大貨車後輪當場被「吞掉」，工務局除緊急回填，市府也啟動跨局處小組，成立前進指揮所，全力維護周邊民宅安全並對周邊營造廠開罰。

這已是該道路近年來第四次出現道路下陷坑洞情況。市府表示，除即時止災，將加速從根本釐清成因，釐清是否涉及地下管線問題或施工行為不當，後續將視調查結果，嚴格要求相關責任單位負起修復與賠償責任並全面檢討施工監管機制。

二十日發生狀況時，兩位副市長葉澤山、姜淋煌先後到場關心處置進度，工務局副局長王建雄也全程在現場掌握狀況，二十一日再度出現天坑，由副秘書長林榮川率工務、水利局等相關單位會勘，組成跨局處專案小組，全力確保公共安全與周邊住戶權益。

工務局表示，五妃街道路坑洞，是掃描雷達掃描訊號異常範圍，在透地雷達成果尚未全部彙整完成，廠商為求儘速恢復交通及善後，機具施作重壓，導致再現坑洞，原因疑似工地連續壁滲漏，已要求工地先止連續壁滲漏，道路坑洞部分一併填補。經專業技師現場勘查，營造廠專案工程人員確認，連續壁已無滲漏，已要求營造廠持續監控基地四周道路及鄰房，以維護公共安全。

工務局表示，經初步檢視，周邊建物尚無結構安全疑慮，而檢測結果出爐後，將釐清地下狀況與可能成因，為後續處置與責任判定重要依據。已要求廠商先暫緩建築工地工程，全面緊急處理地層部分流失，並依違反《建築法》第六十三條規定，按同法第八十九條，裁罰九萬元，後續將持續依法究責。