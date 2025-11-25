五子登科！杏壇歌手陳昶均「彎道超車」娶助理 Tiffany1克拉求婚曝光

陳昶均進度快速，一年一個月內閃婚生女。欣代唱片提供

有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均（Jason）在睽違3年推出第二張台語專輯《一夜情愁》後，無預警閃婚生子。他的老婆陸依秀（衣袖）已於昨（24）日清晨在台安醫院順利誕下愛女「陳懿晴」，重2,500多公克，目前母女均安。陳昶均甜喊：「現在一家三口真的幸福洋溢！」兩人從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，僅花費一年一個月，堪稱演藝圈最猛「彎道超車」，幸福進度直接開外掛。

從歌唱班學員到助理 Tiffany鑽戒搞定岳父

兩人的緣分起於去年10月。當時衣袖原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，因爸爸臨時無法上課，由她代理上陣，沒想到直接改變了她的一生。陳昶均對衣袖的第一印象是氣質佳、做事俐落，隔月（11月）便聘請她當助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。

廣告 廣告

然而衣袖的爸爸曾有意見，陳昶均回憶：「一開始是衣袖的爸爸不太諒解。」為了讓長輩安心，他立刻在12月買下Tiffany一克拉鑽戒求婚，希望正式給對方家庭一個交代。

公證結婚拿到證書後，他自己的爸媽卻不開心，覺得兒子結婚竟然完全沒講，陳爸爸甚至整整一年沒跟他兒子說話。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，並在孫女懿晴誕生後獲得長輩滿滿祝福。

MV先圓婚禮夢 剖腹前夕清晨突然有產兆

更戲劇性的是，陳昶均坦言，兩人在專輯記者會時完全不知道衣袖已經懷孕，直到害喜，兩人才驚覺肚子裡已有愛情結晶，讓他既驚且喜。由於兩人閃婚過程極快且秘而不宣，陳昶均還特別安排衣袖在新專輯中的國語歌〈幸福的四季〉MV裡擔任女主角，在MV中「先嫁給他」一次。

女主角的爸爸由徐亨飾演，等於替衣袖提前圓了一場甜蜜婚禮。由於衣袖罹患再生不良性貧血，醫生考量自然產風險，原安排明（26）日剖腹，沒想到昨（24）日清晨竟突然開始有產兆。陳昶均急忙開車載愛妻衝往醫院，把衣袖送進產房後去停車，結果回來時已聽到娃娃哭聲，孩子已經出生了！

新手奶爸陳昶均激動表示：「我一回來就聽到懿晴哭聲，真的當下就哭了。」如今一家三口幸福滿滿，兩人也計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴。陳昶均笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」



回到原文

更多鏡報報導

金曲台語歌王蘇明淵發揮律師本色〈辯護〉 與蛋堡吵翻「一中正宗」掀中、南大戰

震驚！黃志明傳泰國車禍身亡 友人嘆「世事無常」家屬證實遺體將運回大馬

楊丞琳與李榮浩雪梨街頭牽手放閃 將回台舉辦「家人的聚會」冬至吃湯圓