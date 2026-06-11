五專優先免試入學放榜 分發錄取率87.04%

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記者黃朝琴／臺北報導

115學年五專優先免試入學今（11）日放榜，40所技專校院提供9973個一般生名額，1萬351人報名，9361人上網選填志願，經過電腦系統分發，最後錄取8148人，分發錄取率87.04%，比114學年略降。

技專校院招生委員會聯合會今（11）日表示，五專優先免試入學招生對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，6月11日在115學年度五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊通知所有免試生分發結果。錄取生報到方式由各校自訂，請錄取生逕至該委員會官網各招生學校報到資訊專區，或逕向所錄取學校查詢。

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技專招聯會主任任貽均指出，免試生對分發結果如有疑義，可至招聯會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於6月11日下午5時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。

115學年五專優先免試入學今（11）日放榜，錄取8148人，發錄取率87.04%。（高苑科大提供）