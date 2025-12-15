台中科大五專部學生返校時，驚見課本考卷全被移走堆放教室後方，校方未事先通知學生清空座位惹議！校方坦承疏失，允諾改善作業流程，若學生有物損將由租借單位賠償。有學生認為教室為公用場所，物品遺失應自行負責，但多數學生不滿校方未事先公告。校方表示未來會將公告納入標準程序，建議學生隨身攜帶私人物品，以免再生類似情況。

五專生返校「課本去哪了？」中科大教室出借當考場 未通知學生惹議。(圖／TVBS)

台中科技大學五專部學生日前返校時，發現自己座位上的課本與考卷被清潔人員全數移走並雜亂堆放在教室後方，引起諸多不滿。事件起因為校方將教室出借作為考場，卻未事先通知學生清空座位，導致學生物品被隨意搬動甚至有遺失情形。雖然有學生表示教室本為公用場所，物品遺失應自行負責，但多數學生認為校方應事先公告。對此，校方已承認通知程序有疏失，並承諾將改善作業流程，未來會將公告納入標準作業程序，同時表示若學生有物品損失，租借單位將負責賠償。

台中科技大學五專部學生日前返校時，發現自己的課本與考卷被清潔人員移走並雜亂堆放在教室後方。(圖／TVBS)

放假結束返校的台中科技大學五專部學生，打開教室門後發現一片混亂。原本整齊放在各自座位上的課本、考卷全被移到教室後方，所有人的物品雜亂地堆放在一起，讓學生們感到困惑不已。

所有人的物品雜亂地堆放在一起，讓學生們感到困惑不已。(圖／TVBS)

經了解，這是因為校方將教室出借給其他單位作為考場，清潔人員因此進行整理。然而，與以往不同的是，這次校方並未提前通知學生整理自己的物品，導致學生返校後發現自己的東西被隨意移動，不僅難以尋找，還有物品遺失的情況，引發學生不滿，認為自己的權益受到了影響。

校方將教室出借給其他單位作為考場，清潔人員因此進行整理。(圖／TVBS)

對於此事，有受影響的學生表示感到相當傻眼，因為以往校方都會事先公告，但這次卻沒有任何通知就直接移動他們的物品，讓人感覺不太好。不過，也有學生持不同看法，認為教室本來就是公用場所，校方曾提醒過不要將物品放在座位上，若有物品被偷走或移動，都應該自行負責。

台中科技大學分為大學部和五專部，其中大學部上課教室較為彈性，而五專部學生則多在固定教室上課，因此許多學生習慣將物品存放在教室內。針對此次事件，台中科技大學公關組長許家銘表示，考場申請流程確實合乎規範，但在通知學生這部分確實有所疏失。許家銘強調，校方已經思考是否應該將公告納入標準作業程序中，未來在辦理相關考試和教室租借時，除了正常的租借程序外，也會確實發布公告通知學生。

目前，被列為考場的教室中仍有許多無人認領的課本。校方已承諾將改善流程，並表示如果學生有任何損失，申請租借的單位都會負責賠償。但考量到大學校舍進出人員眾多，校方仍建議學生將私人物品隨身攜帶，以免發生類似情況。

