五岔路口悲劇！19歲機車騎士搶快 50歲女噴飛送醫不治

5岔路口路況複雜，騎士搶快釀車禍。（圖／TVBS）

宜蘭五結鄉二結省道五岔路口於28日早上7點多發生一起嚴重車禍，一名19歲王姓騎士疑似闖紅燈搶快，撞上剛起步的50歲駱姓機車騎士，導致兩車碰撞噴飛，車殼碎片散落一地。這起事故造成駱姓女騎士送醫後不治身亡，王姓騎士則僅受輕傷。警方到場後立即設置三角錐指揮交通，同時提醒民眾應遵守交通規則，不要心存僥倖違規搶快。

這起事故發生在上班尖峰時段，當時19歲王姓騎士從中正西路往羅東方向行駛，雖然燈號已轉為紅燈，但他仍想搶快通過路口。此時，50歲駱姓機車騎士剛從中正西路1巷起步，正要往興中國中方向行駛，兩車在路口發生劇烈碰撞。警備隊隊長簡志峯表示，雙方在路口碰撞後皆受傷送醫，經檢測王姓駕駛並無酒精反應。

事故現場慘烈，兩輛機車在碰撞瞬間噴飛，車殼碎片散落一地，其中一輛機車倒在內側車道。警方趕到現場後立即擺放三角錐，協助指揮交通，避免造成二次事故。附近店家表示，當時聽到「碰」的一聲巨響，隨後就聽到有人大聲呼叫。店家也提到這條路上車速「非常快」，但對於這個路口是否常發生車禍則表示不清楚。

這個五岔路口路況複雜，交通號誌也較為繁複，有民眾認為可能是視線死角導致車禍發生。事故中，駱姓機車騎士當場無生命跡象，送醫急救後宣告不治，而19歲王姓騎士則僅受輕傷。

此事件再次提醒所有用路人必須遵守交通號誌行駛，尤其在複雜路口更應減速慢行，不要為了節省幾秒鐘而冒險闖紅燈，以免釀成無法挽回的悲劇。

