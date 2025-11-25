五峰淨山 竹縣150名青年展現永續行動力

青年共同清理五峰鄉頭目廣場周邊約500公尺範圍內的山林垃圾。





新竹縣政府響應聯合國永續發展目標（SDGs）中「環境教育」與「自然保育」議題，24日與五峰鄉公所合作辦理「114年青年志願服務活動－山我一起守護」五峰鄉淨山行動。現場聚集來自明新科技大學、世界高中、幻象家族、新豐鄉水環境守護協會等單位共150名青年志工，共同清理五峰鄉頭目廣場周邊約500公尺範圍內的山林垃圾，以實際行動守護自然生態。

縣府教育局副局長林益洲表示，新竹縣長期推動青年公共參與，自111年起辦理「新竹縣政府青年志願服務（教育類）運用單位輔導管理暨培訓規劃執行計畫」，四年來已招募超過15個來自大專院校、高中職、社區發展協會及民間團體等單位加入，並培育逾700名青年志工。今年以「環境保護」為主軸，分別辦理淨灘和淨溪等志願服務行動均超過百名青年志工參加，迴響相當熱烈，而這次五峰鄉淨山行動，再次展現青年攜手守護臺灣這片土地的決心與行動力。

明新科技大學工業工程與管理系碩士研究生項紹誠表示，能參與這次五峰鄉淨山行動感到非常榮幸與感動。這不僅是一場志願服務，更像是一堂將課堂理論化為行動的環境教育課。親自背著垃圾袋、彎下腰撿拾廢棄物的過程，讓他深刻體會到清理山林的辛勞，也感受到每清除一袋垃圾時，對自然的一份尊重與守護。此次活動將 ICC（International Coastal Cleanup）川廢調查方法擴大運用於淨山過程中，透過數據分析了解污染來源與問題根源。項紹誠表示，環境保護不僅需要熱情，更需要方法與科學依據；能與一群熱心志工共同行動與交流，意義非凡，讓他更加體會到永續是每個人都能參與的責任。

教育局長楊郡慈提到，「青年志願服務（教育類）運用單位輔導管理暨培訓計畫」四年來成果亮眼，不僅建構完善的培訓體系，也促進青年志工在公共服務與專業知能上的成長。教育局除規劃多元訓練課程外，並落實運用單位的輔導與精進措施，包括輔導訪視、聯繫會報及年底的評鑑會議，確保志願服務品質持續精進。





