▲五峰鄉歲末感恩跨年晚會，「2025族服織夜 × 星光市集狂歡夜」即將熱鬧登場。（資料畫面）

【互傳媒／記者 林明佑／新竹 報導】新竹縣五峰鄉年度盛事「2025族服織夜 × 星光市集狂歡夜」跨年晚會，即將於12月31日（星期三）下午5時在五峰鄉公所前方停車場熱鬧開幕。活動卡司陣容堅強、節目內容豐富多元，勢必為鄉親與遊客帶來最歡樂、最難忘的跨年夜。

本次晚會特別邀請TVBS主播拉娃谷倖與泰雅男主持陳立維 聯手擔綱主持，結合專業與熱情，為舞台注入滿滿魅力。演出陣容同樣星光熠熠，邀請金曲新人 呂薔、星光歌王 賴銘偉、原鄉好聲音 林鴻鳴、陳苡萊、曾宇辰、萬盛雄等多組優秀表演團體輪番登台，以動人歌聲與精采舞台陪伴大家一同倒數迎新。

除了精采演出，跨年晚會的摸彩活動同樣令人期待，獎項包含125cc機車4台、iPhone 系列商品等多項大獎，讓幸運民眾滿載而歸。今年更貼心準備美食餐券贈送給參加活動的鄉民（數量有限），讓大家在寒冬夜晚感受五峰滿滿的溫暖與祝福。

五峰鄉跨年晚會已成為新竹縣重要的年度觀光亮點，五峰鄉公所期望透過活動推動地方旅遊、活絡部落經濟，同時讓更多民眾認識五峰的自然美景與豐富原住民族文化。

活動壓軸的璀璨煙火秀，將於跨年倒數後點亮夜空，陪伴大家迎接充滿希望與祝福的2026年。

新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、五峰鄉長秋維書、五峰鄉代表會主席秋美玉、新竹縣議員張益生誠摯邀請全國民眾一同來到五峰，共度幸福熱鬧的跨年狂歡夜！