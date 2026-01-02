「五常」穩坐安理會 德國再呼要改革

（德國之聲中文網）鑑於聯合國安理會頻繁出現“互相否決”的停滯狀態，德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）要求對這一聯合國權力最大的機構進行“徹底改革”。這位聯盟黨（CDU）政治家在柏林接受德新社采訪時表示：“安理會必須體現21世紀的世界格局，而不是1945年戰後初期的局面。因此，我們將大力致力於讓全球南方國家在安理會中發揮更強有力的作用。”

德國將於2026年6月競選為期兩年的的聯合國安理會非常任理事國席位。在聯合國的193個會員國中，共有15個國家出任安理會成員。其中五個第二次世界大戰的戰勝國及核大國為常任理事國，並擁有否決權，它們分別是：美國、中國、俄羅斯、英國和法國。其余188個會員國中的部分國家每兩年輪換擔任剩下的10個非常任席位。

當被問及將采取何種措施確保德國在與奧地利和葡萄牙的競爭中勝出，成功競選安理會非常任理事國席位時，瓦德富爾表示：“用足球術語來說，我們必須在每個位置上都能隨時接球，就是接應我們的國際合作伙伴。”

德國力挺南半球小國

他舉例說，鑑於氣候變化，特別是考慮到小島嶼國家的特殊處境，德國正與這些國家共同制定“氣候外交政策，以應對這些國家面臨的特殊生存挑戰”。他表示，在2026年德國也將繼續尋求並加強全球伙伴關系。這位部長稱：“接下來的重點將包括印太地區、非洲以及拉丁美洲。”

此前德國總理梅爾茨在安哥拉出席“歐盟非洲峰會”時表示支持聯合國安理會增設兩個來自非洲的常任理事國位置。他說：“歐洲和非洲在聯合國總共有40%以上的成員國，我們兩洲佔有相當重要的地位。非洲也因此應該有更多的在國際舞台上代表自己發聲的機會。”

俄羅斯看准非洲合作潛力

德國並不是唯一一個明確表示要加強同非洲國家合作的國家。俄羅斯外長拉夫羅夫去年底宣布啟動2026-2029 年俄非合作行動計劃的談判。

拉夫羅夫表示：“在加強非洲國家的國家主權方面——無論是在政治、安全領域，還是在其他維度，俄羅斯始終是非洲國家可靠的合作伙伴。我們致力於進一步挖掘雙方務實合作中現有的巨大潛力。”

俄非峰會2019年在俄羅斯首次舉行， 2023 年再度舉行之後，該峰會的影響力不斷增強。在那次峰會上，普京總統尋求非洲領導人的支持，並試圖打破西方國家因俄烏戰爭而對俄羅斯實施的政治和經濟孤立。2026年，該峰會將再度舉行。

作者: 德聞 (德新社、美聯社)