五年來個人最大筆捐款！ 「百萬遺產」匯入健保愛心專戶藏暖心故事 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

健保愛心專戶收到五年來個人最大筆捐款！健保署北區業務組今（5）日指出，北區業務組愛心專戶於去年12月收到一筆「無名氏」匯入的新台幣100萬元的愛心捐款，經追查發現背後有暖心故事，原來捐款人陳女士是感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，處理完母親後事後，將母親遺產百萬全捐入健保愛心專戶，希望協助更多無力負擔健保費的弱勢家庭。

負責愛心專戶的健保署北區業務組科長曾麗娟表示，健保愛心專戶不乏各界善心人士定期定額捐助，有民眾每年固定捐9千元、3萬元不等，甚至有民眾每年捐到20萬元，但單筆的個人大額捐款，這一次的百萬捐款是五年來的最大筆。

曾麗娟說，愛心專戶是在去年12月8日收到該筆捐款，原本沒有留任何連繫方式，但同仁事後追查發現捐款人陳女士全是為了感念母親生前罹病曾受到健保醫療體系的照護，一句「曾用到健保的好」，所以希望回饋社會，事後陳女士也婉拒訪視及接受表揚狀。

健保署北區業務組統計，近五年，運用愛心專戶補助的受惠人數高達4200人，多數為青貧學生、未成年的孩子、近貧戶、突遭變故致經濟陷入困境、特殊境遇家庭等弱勢民眾，愛心專戶善款主要協助其即時繳清健保欠費。

曾麗娟表示，以110年至114年為例，健保署北區業務組愛心專戶就協助繳清健保欠費達2200萬元，而近五年每年援助案件約400多件近500件，每年平均數量差不多。

25歲的小于（化名）就是受援助的一人，來自中低收入家庭，母親罹患重大疾病需長期治療，父親打零工維生，靠著助學貸款並半工半讀完成學業，透過愛心專戶補助繳清健保欠費，小于事後寫下信件表示感謝，強調未來若有能力，也會把愛和善傳遞下去。同樣獲得愛心補助的15歲小傑（化名），成長於單親隔代教養家庭，父親入監服刑，與年邁祖父母相依為命，也說「這份恩情會記著，之後我有能力，也會主動去幫助需要被幫助的人」。

健保署強調，健保愛心專戶款項都是來自社會各界愛心人士默默支持，每一筆善款都會審慎運用，挹注弱勢協助繳納積欠健保費。健保署呼籲，如身邊有無力繳納健保費的弱勢者，請透過健保署官網「弱勢民眾通報平台」，或是手機進入健保快易通APP通報，與健保攜手守護關懷弱勢。

