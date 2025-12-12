五年來首見！全年稅收恐短徵至少300億 墨西哥對亞洲多國祭50%關稅

財政部昨（11）天公布今年前11個月總稅收約3兆5813億元，創歷年同期新高，但距離全年預算目標還有差距，預估全年稅收可能短徵約300億至500億元，這將是全國稅收近五年來首度出現短徵，財政部分析，是因為房市低迷及車市因對等關稅觀望等影響；另外，墨西哥政府效法美國總統川普，計畫將對「未簽訂貿易協定的亞洲國家」加徵5%~50%關稅，專家認為，恐怕影響台灣科技廠在全球的布局。

房市、車市影響 土地增值稅等達成率偏低

過去超徵稅收，政府還還稅於民，但財政部公布今年前11個月的總稅收，約3兆5813億元，創歷年同期新高，但距離全年預算目標還有差距，預估全年稅收將短徵約300億至500億元。

廣告 廣告

財政部分析主因，是房市低迷以及車市因對等關稅觀望等影響，其中土地增值稅、貨物稅、營業稅等，達成率較低。

今年稅收恐短徵300至500億。圖／台視新聞

國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿指出，在當時有這種超徵狀況下，其實應該善用款項還債，尤其展望明年，各個國際機構的預測都不是太好；政大財政系副教授陳國樑也說，會不會對政府的支出、民眾的生活，或是對產業造成一定程度的影響，其實答案是不會，甚至不夠的地方，政府可以很輕易透過一些融資調度，取得相對應的財源。

亞洲出口貨品遭殃 專家：恐影響台廠布局

另外，墨西哥決定效法川普提高關稅，10日宣布將對未簽訂貿易協定的亞洲國家加徵5%~50%關稅。而根據經濟部統計，今年1到10月台灣對墨西哥出口約199億美元，而台灣出口至墨西哥的主要項目，包含顯示卡、GPU、處理器控制器等，有法人點名，台灣大廠像是技嘉、友達、群創等可能受到壓力。

台灣1-10月對墨西哥出口約199億美元。圖／台視新聞

資深產業顧問陳子昂提到，這些產品很明顯只是把墨西哥當成組裝基地，可能會讓還沒有去墨西哥設廠跟布局的台商加快腳步。

墨西哥課徵關稅，恐怕影響台廠的設廠佈局，未來後續效應還有待持續觀望。

台北／楊祥瑜、陳建國 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

結束連4年超徵！今年稅收恐短徵500億 財政部揭原因

美最高法院審理對等關稅案 川普稱若敗訴須制定「第二輪計劃」應對

台中議會再戰「普發5萬」！ 綠黨團發動甲級動員 盧秀燕：有困難