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苗栗縣後龍鎮公所關懷老人低收入戶舉辦「濃(龍)情端陽粽夏希望關懷計畫」活動，中為鎮長謝清輝。（照片後龍鎮公所提供）

▲苗栗縣後龍鎮公所關懷老人低收入戶舉辦「濃(龍)情端陽粽夏希望關懷計畫」活動，中為鎮長謝清輝。（照片後龍鎮公所提供）

苗栗縣後龍鎮公所昨十一日日上午九時在苗栗縣老人福利中心舉辦「一一五年度濃(龍)情端陽粽夏希望關懷計畫」活動，鎮公所為了關懷鎮內「低收入戶、中低收入戶及獨居老人」等三三一戶弱勢家庭，集結新民社區、埔頂社區、海埔社區、龍坑社區的一百多位志工們，從前天開始準備食材，大家以關懷弱勢的熱情包出一顆顆的愛心粽子，並由謝清輝鎮長率鎮公所各課室主管與同仁及二十三里里長擔任愛心傳遞大使將肉粽分送給弱勢家庭，期望他們享受美味的粽子之餘，亦能感受後龍處處有溫暖。

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本次活動除了謝清輝鎮長親自出席及贈粽，立委、議員及代表亦共襄盛舉，並各自發揮手藝一同包粽，為傳遞愛心盡一份心力。

鎮長謝清輝表示，鎮公所為關懷弱勢家庭及獨居老人，自一0六年起便開始舉辦包粽子送愛心活動，最要感謝里長、志工、鎮公所夥伴們辛苦付出，才能讓愛心順利傳遞出去，期望透過本活動，拋磚引玉，讓更多社區鄰里投入關懷弱勢的活動，並且讓愛持續的傳遞下去。