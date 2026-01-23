一一五年度竹縣屋頂設置光電補助開跑 獎勵金最高三十萬元

新竹縣政府響應淨零碳排、能源轉型，積極爭取經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫（一一四-一一七）」，一一五年度獲核定三千一百四十三萬七千元補助獎勵金，即日起受理申請並展開審查，完成屋頂太陽能設備登記的民眾，每一瓩（kW）獎勵三千元，單幢建物最高獎勵上限為三十萬元。

產發處長陳偉志二十三日表示，屋頂型光電除了能產生綠電獲得售電收益，並具備降低室內溫度三至五度等實質效益，不論是「自行設置」或「出租屋頂」皆可受益。陳處長說，一一四年度自六月下旬起至十一月中旬新竹縣共受理五十一件光電屋頂補助案，首批加入綠能轉型的民眾，省電減碳、減緩屋頂老化，也享受了政策的紅利。

產發處指出，新竹縣轄內頂層面積在一千平方公尺（約三百坪）以下之合法私有建築，屋頂完成設置太陽光電設備者可獲取獎勵金， 除了自有房屋，也歡迎有管委會的大樓提出申請，一一五年度獎勵金採「先到先審」制，受理申請期間至一一五年十一月十五日止，若額度用罄將提前停止受理，歡迎符合獎勵資格條件之縣民朋友把握時間踴躍申請。

有關申請流程及相關表單，請至「新竹縣政府全球資訊網」、「新竹縣政府-產業發展處」及「新竹縣再生能源推動平台」網站查詢，或逕洽新竹縣政府產業發展處了解進一步資訊。申請專線電話O三五五一八一O一分機六一七四許小姐或六一七六羅小姐。