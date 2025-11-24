五年打造九處花之道中市議員憂維護負擔重

台中從110年到114年，共編列6300萬改建九處園道做為「花之道」，民進黨市議員張芬郁質詢指出，打造花之道和後續維護都昂貴，要求市長必須衡量後續維護成本，否則寧可放棄華而不實的建設，將預算投入CP值更高的公園設施改善。

（如圖）台中市議會總質詢，議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融聯合質詢。



市議員張芬郁指出，市長從110年至114年，以增加綠植和藝術造景，打造既有園道和公園為「花之道」，已經投入6300萬，目前有豐原心鎖橋、梅川園道、大原園道、興進園道從育興街至進化路路段、進化路至南京東路段、育德園道、大里長榮綠園道、忠明園道、太平麗園公園等共九處花之道，但後續維護不容易，經費負擔龐大。

張芬郁表示，大里長榮綠園道花之道，一年維護成本約40萬，要交給里辦公室管理，發生經費沒有編足，也超出里辦公室對維護四季花草的專業能力。