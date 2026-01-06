一一五年斗六燈會開展 串聯老街燈籠引領邁向幸福與希望

一一五年斗六燈會開展，串聯老街燈籠引領邁向幸福與希望的城市願景。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

斗六燈會今年主題「馳光之翼」，跳脫傳統馬年意象，以純白、乘風翱翔獨角獸伴著雲朵展開繽紛彩翼，引領斗六邁向幸福與希望的城市願景。六日市長林聖爵宣告燈會正式開展，十日於膨鼠森林公園舉行啟燈晚會並結合藝文展演與光影饗宴，透過精彩演出與亮燈儀式為斗六燈會揭開序幕，歡迎各地遊客前來觀光、休閒，感受斗六的溫暖及充滿活力的城市樣貌。

林聖爵說，啟燈晚會串聯「斗六舞藝節」活動，規劃多元舞蹈展演內容，其中土風舞是項不分年齡、無須舞蹈基礎即可參與的全民運動，藉舞蹈交流增進人際互動，讓活動成為融合文化、藝術、運動與社交的戶外藝文盛會。

林聖爵說，透過舞藝節展演與啟燈晚會互聯，形塑多元且具延續性帶狀夜間活動，讓民眾在不同時段、不同場域皆能體驗斗六夜間魅力，進而提升城市觀光吸引力，展現斗六深厚文化底蘊與創新能量。

公所指出，啟燈晚會邀請小男孩樂團、伯爵白樂團及ZORN等表演者，希望吸引更多年輕族群來雲林認識斗六，當天亦安排震撼水鼓表演作為開場，以及深受大小市民喜愛之小丑雜耍秀與神奇魔術秀，讓大家賞燈也能在膨鼠森林公園全場域享受不同的藝術文化魅力。

此外，為讓民眾預先體驗提燈樂趣，將進行「與現場燈具合影打卡」活動。民眾只要拍照打卡，可於指定時間點兌換搶先釋出之馬年小提燈，共計五百份，營造燈區充滿迎接新年之幸福氛圍。