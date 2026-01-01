一一五年新竹市七名元旦寶寶幸福報到高虹安市長暖心送祝福

新竹市迎來七位元旦寶寶。

在充滿喜悅與期待的一一五年元旦，新竹市喜迎新生命的到來！截至一日中午十二時，已有七名元旦寶寶報到，其中男寶寶三名、女寶寶四名；自然產四位、剖腹產三位，另有八名準媽媽正待產中。新生命的降臨，象徵希望的延續，也為元旦佳節增添滿滿喜氣。市長高虹安送上最誠摯的祝福，表示新生命的到來，讓竹市更加有溫度，市府也將持續守護每一位小市民的幸福。

新竹市長高虹安一日表示，根據內政部一一三年統計，新竹市粗出生率達千分之六點七，不僅優於全國平均的千分之五點八，較一一二年的千分之六點零更顯著提升了千分之零點七。這顯示市府推動「零至六歲市府養」及「祝你好孕」施政理念已初見成效。為持續提升市民生育率，市府致力於提供全方位的支持，建構友善育兒、婦幼環境，推動社福政策。

新竹市長高虹安說，為落實「零至六歲市府養」施政目標，市府持續推動「祝你好孕」三部曲、好孕專車、加碼托育補助及定點臨托服務；同時，提供零至六歲腸病毒與輪狀病毒疫苗補助、啟用「到宅坐月子媒合平台」，並落實兒童友善醫療與幼兒專責醫師制度。一一五年更推出「祝你好孕二點零：媽咪心晴包」，將關懷觸角延伸至產後心理健康。市府將作為市民最強大的後盾，建構全方位支持體系，致力打造「願生、敢生、樂養」的幸福友善城市。

新竹市衛生局表示，為強化婦幼友善環境，新竹市府全力打造母乳哺育支持環境，辦理特優哺集乳室認證。目前竹市共有一百三十八處哺集乳室，其中特優哺集乳室高達七十七處。市府亦與轄內四大母嬰親善醫療院所合作推出二十四小時母乳諮詢專線(O三五三五三九七五)，提供專業的諮詢服務。此外，竹市配合國健署「兒童發展七加六」政策，共有五十七家醫療院所提供兒童預防保健服務，其中二十九家提供發展篩檢服務資格，共同守護寶寶健康成長。

新竹市立馬偕兒童醫院一日迎來一一五年第一位元旦寶寶，清亮的哭聲為新的一年揭開序幕。寶寶體重二千九百四十二公克，母嬰均安，現場洋溢著喜悅與祝福。寶寶的母親劉小姐分享，新年的第一天迎接孩子的到來，內心充滿感動與幸福，特別感謝寶寶的爸爸一路以來的支持與陪伴，讓她在生產過程中感到安心不孤單。她也由衷感謝新竹市立馬偕兒童醫院醫師蔡金翰及護理團隊的專業照護，在每一個關鍵時刻給予耐心指導與溫暖鼓勵，陪伴她平安迎接新生命的誕生。

新竹市衛生局提醒，幼兒的健康與安全需要大家共同關注，為加強竹市兒童事故傷害的預防宣導，提醒家長注意家中窗戶旁勿放置攀爬物品，窗台高度需大於一百一十公分；插座應設防護裝置，避免孩童接觸電線；寶寶仰睡最安全，防止窒息意外；家具尖角應做圓角處理，避免幼兒受傷；維護乘車安全，後座加裝兒童安全座椅，守護孩子平安出行，讓我們共同保衛幼兒快樂平安成長。