五年時間良率終升至 60-70%，Samsung 4nm 工藝踏上正軌

消息源@韓國媒體《亞洲商業日報》今天發文表示，Samsung 電子晶圓代工業務近期取得關鍵技術突破，4nm 製程良率已提升至 60%–70% 區間，這一進展為其贏得重要訂單創造了條件。Tsavorite Scalable Intelligence（美國AI企業）已向 Samsung 預訂價值1億美元以上的 Omni Processing Unit（OPU）處理器。該處理器使用將 CPU、GPU 與 RAM 集成於單顆處理器的架構。

消息源 @路透社 曾發文表示 Tsavorite Scalable Intelligence 獲得逾1億美元的 AI 處理器預訂單，但之前沒有透露過製造商，此次消息明確了 Samsung 作為代工方，代表 Samsung 在中高階製程領域重新贏得部分市場信心。

除該筆訂單外，Samsung 之前還獲得了兩家中國礦機廠商的處理器訂單，今年10月也跟 Tesla 簽署了 AI5 處理器的代工協議。在技術推進方面此前有消息表示，Samsung 的首款 2nm GAA 製程的 Exynos 2600 處理器量產良率已達約 50%，代表 Samsung 推動下一代工藝方面正在穩步前進。

雖然這次 OPU 的訂單規模相對於 Samsung 整體運營而言不算大，但能體現 Samsung 代工業有復蘇的跡象。行業預期顯示，Samsung 在 2026年可能完成約 690億美元的利潤，並在 2027年使代工部門的營收變為正向現金流。