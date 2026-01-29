一一五年桃園市中小學校聯合運動會開幕，張善政市長勉選手超越自我。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十九日出席「一一五年桃園市中小學校聯合運動會」開幕典禮。張善政表示，運動競技的真諦在於「超越自我」，期許選手專注於展現平日訓練成果，著眼於突破個人過往成績。只要持續精進、追求卓越，榮耀必將隨之而來，未來更能代表桃園乃至國家，在國際體壇發光發熱。

張善政指出，中小學聯合運動會為桃園市年度體育盛事，參賽選手皆以爭取代表桃園出征全中運為目標，代表學校參賽即是高度肯定，祝福所有選手都能發揮最佳實力，為自己與學校爭取最高榮譽。張市長也特別感謝賽事全體工作人員辛勤付出，本屆賽事共有二千三百五十位選手參賽，連同隊職員及大會工作人員，總參與人數突破六千人。

桃園市體育總會理事長葉俊毅表示，本次大會由體育總會承辦，不僅是中小學生平日訓練成果的舞台，更是選拔桃園代表隊參加今(一一五)年嘉義縣「全國中等學校運動會」的關鍵前哨戰。葉理事長特別感謝張善政市長及市府團隊大力挹注資源、推動體育發展，也向基層教練與師長致上誠摯謝意，肯定其為桃園培育無數優秀體育人才的辛勞。

教育局表示，一一五年桃園市中小學校聯合運動會自一月二十九日起至二月一日舉行，田徑及游泳賽事分別於桃園市立田徑場及中原大學室內游泳池展開，本屆共計二百一十三校同場競技。桃園市校園體育實力堅強，去（一一四）年即有九十二位選手刷新紀錄；今年開幕典禮更由曾獲全中錦高男四百公尺金牌的永豐高中呂宗翰擔任宣誓代表，並由高男鏈球全國冠軍的簡佑安及高女一百公尺全國冠軍詹沛蓉擔任聖火手，象徵桃園體育人才輩出，賽事精彩可期。