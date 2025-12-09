五年死亡率竟高過多數癌症！ 「專業足部護理」預防糖尿病足部併發症

預防跌倒與截肢！奇美醫院超前部署成立「專業足部護理」團隊。（圖：奇美醫院提供）

銀髮族為糖尿病高風險族群，而血糖控制不佳將會進一步增加糖尿病足部併發症的風險。根據美國研究資料顯示，糖尿病的醫療費用中有多達三分之一與下肢照護相關。而數據也顯示，糖尿病常見的下肢併發症五年死亡率高得驚人！醫界提醒，糖尿病下肢併發症不僅讓健康狀況惡化，更與死亡密切相關。

奇美醫院傷口暨足部護理師魏秀慧舉例說明，86歲失智症王爺爺因雙足厚甲導致嵌甲，導致長年疼痛。由於指甲過厚且難以處理，只要碰到指甲王爺爺就生氣喊痛不給修剪，造成指甲問題日益嚴重。王爺爺於今年8月住院期間，接受奇美醫院「專業足部護理照護」，順利解除困擾多年的嵌甲問題。

廣告 廣告

奇美醫院護理部復健護理師葉玲表示，正值冬季，氣溫下降會造成血液循環減弱、皮膚乾燥龜裂、神經敏感度下降，使長者更容易出現足部傷口、感染等問題，間接影響行走步態，甚至引發跌倒。研究指出，跌倒是高齡者第二大意外死亡原因，而足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。

隨著年紀增長，足部會面臨皮下組織流失、和皮下油脂減少，加上冬季環境乾燥，較易出現足跟龜裂性傷口、腳趾間濕疹、角質快速增厚、血液循環變差等生理變化，使長者步步驚險。若能學習日常足部運動，便可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。

奇美醫院於2025年創新成立了「專業足部護理照護」團隊，為住院與門診個案提供全方位、個人化的足部健康服務，服務內容涵蓋足部健康檢查、問題趾甲處置、糖尿病足部預防衛教與復健運動指導，並採個案管理模式，必要時轉銜長照資源。截至今年10月已累計服務364人次。（陳婉玲報導）