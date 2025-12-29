「一一五年花蓮縣公共藝術補助計畫」徵件開跑 鼓勵在地藝術創作 公共藝術深入生活

花蓮縣政府為持續推動公共藝術發展，促進公共藝術創作與教育推廣，展現花蓮獨特的地理風貌與人文底蘊，並扶植在地藝術創作及培育藝術人才，花蓮縣文化局辦理「一一五年花蓮縣公共藝術補助計畫」，即日起公開徵件，預計補助三案（見圖）。期透過公共藝術設置與教育推廣活動，將美學精神融入公共空間，擴展至花蓮全縣生活場域。

補助類型分為「一般類」及「傳統工藝文化推廣類」兩大類別。「一般類」為臨時性公共藝術設置，須結合公共藝術教育推廣活動；「傳統工藝文化推廣類」則包含：（一）融合傳統工藝美術與傳統文化元素之臨時性公共藝術設置；（二）融合傳統工藝美術與傳統文化元素之公共藝術教育推廣活動，並須辦理成果發表。本計畫鼓勵設籍於花蓮縣之自然人，或設立於花蓮縣之法人、團體、公司行號，以及位於花蓮縣之機關學校提出申請，亦歡迎符合資格之在地單位邀請非設籍花蓮之創作者共同參與。

花蓮縣文化局代理局長曾之妤表示，歷屆公共藝術補助計畫成果豐碩，例如一0六年補助光織屋辦理《巴特虹岸—在這安居的地方》，榮獲文化部第七屆公共藝術獎「民眾參與獎」；一0九年補助藝術家撒部‧噶照創作《交織》，亦榮獲第八屆公共藝術獎「環境融合獎」。上述作品皆透過公共藝術專戶經費補助得以實現，不僅獲得專業肯定，也成為地方文化觀光的重要亮點。

一一五年為本計畫第三度受理補助徵件，並首度新增「傳統工藝文化推廣類」，係因應一一四年馬太鞍溪堰塞湖災區（包含光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮）之重建需求，同時依據《文化藝術獎助及促進條例施行細則》第六條規定，鼓勵公共藝術納入傳統工藝美術或傳統文化元素。前述災區多屬部落傳統領域，長期孕育出獨特的文化與藝術脈絡，期盼透過補助機制，凝聚居民情感、協助心靈重建，並同步扶植在地藝術創作與人才培育。

縣政府期盼藉由本計畫，鼓勵更多在地藝術家投入公共藝術創作，透過藝術與土地對話、與居民連結，留下貼近生活的美好記憶，並為花蓮播下更多美感的種子。公共藝術已成為現代城市不可或缺的文化風景，透過本計畫，引導大眾親近地方歷史與文化，深化對土地的情感連結，共同書寫花蓮文化多樣性的當代篇章。

申請資訊

? 受理時間： 即日起至115年3月3日下午5時止

? 補助類型：

A. 一般類｜臨時性公共藝術設置（含公共藝術教育推廣活動）

B. 傳統工藝文化推廣類｜

1. 融合傳統工藝美術、傳統文化元素之臨時性公共藝術設置

2. 融合傳統工藝美術、傳統文化元素之公共藝術教育推廣（須辦理成果發表）

?執行地點： 花蓮縣境內（對一般民眾開放之非營利公共空間）

? 執行期限： 限115年11月30日前執行完畢

? 補助額度： 每案補助上限新臺幣80 萬元整（不逾計畫總經費70%）

?徵件簡章： 請至花蓮縣文化局官網「補助資訊」專區查詢