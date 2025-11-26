一一五年「馬躍客家旺、春到千門開」客語日曆開放索取 大家共下來講客

一一五年「馬躍客家旺、春到千門開」客語日曆十二月六日開放索取大家共下來講客。（記者江乾松攝）

為打造「客家就係生活，生活就係客家」的靚靚苗栗，讓客語融入日常生活，一一五年度縣府賡續編印「客語日曆」，置入客家委員會客語能力中級暨中高級認證基本詞彙，讓縣民每日學習一句客語，客語日曆將於十二月六日上午九時起於文化觀光局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放民眾索取!

縣長鍾東錦表示：傳承客家文化是縣府重要任務，為讓客語在家庭中扎根，縣府賡續編印一一五年「客語日曆」，明年是馬年，以「馬躍客家旺、春到千門開」為民眾開啟新的一年，並感謝客委會提供客語能力中級暨中高級認證基本詞彙版權予縣府運用，在日曆上每天印製一則客家生活詞彙搭配客語拼音、釋義及例句，另外客語日曆也有手機App版本供民眾下載，可透過App聆聽每日例句，幫助年輕人在日常生活中輕鬆學習客語。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，為共下推展與傳承客家話，除了製作民間版本供各界自由下載印製。另外，提供民眾紙本日曆開放索取三百本，數量有限領完為止。十二月六日上午九時起於文化觀光局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放民眾索取，凡是居住於苗栗縣的民眾憑通過客語認證證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領一本，每人現場最多可領取二本(含自領及代領各一本，或代領二本)，詳情請洽037-352961轉314客家事務科。