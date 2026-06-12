五府千歲進香期 南鯤鯓代天府舉辦祈天祝壽祈福團拜
於102年被文化部列名國家重要民俗的南鯤鯓代天府五府千歲進香期，農曆4月26、27日是大王李府千歲及五王范府千歲的聖誕日，南鯤鯓代天府舉辦祈天祝壽祈福團拜。由總幹事侯賢名帶領執事等相關人員參與祝壽，祈求國泰民安，風調雨順，民生樂利。侯賢名總幹事表示，祈天祝壽邀請法師團誦經祈安植福，除參香民眾外，也有不少人專程前來參與。
南鯤鯓代天府供奉李、池、吳、朱、范等五府千歲，依王爺誕辰日共分為4個進香期，分別於農曆4月、6月、8月及9月舉行，102年被文化部列名國家重要民俗。該廟分靈廟宇近3萬間，每年遊客近千萬人次，農曆4月26、27日是李府千歲及范府千歲的聖誕日，也是香客最多的進香期。
南鯤鯓代天府李府、范府千歲聖誕祈天祝壽活動，先由法師團誦經祈安植福，再舉辦團拜祝壽。團拜由總幹事侯賢名帶領執事等參與祝壽，祈求國泰民安，風調雨順，民生樂利。侯賢名總幹事表示，逢五府千歲聖誕日前的星期例假日，來自全國各地的進香團很多，整個廣場擠得水洩不通，鑼鼓聲喧天，熱鬧非凡。
更多新聞推薦
其他人也在看
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
他們玩《英雄聯盟》相戀12年結婚，官方驚喜送「客製大禮」吸萬人讚爆朝聖
《英雄聯盟》自 2011 年開服至今，已經陪伴玩家 16 個年頭，許多從小開始玩的玩家們現在早已長大成人、準備成家立業，甚至與《英雄聯盟》同年出生的小嬰兒們現在也差不多要上高中了。而最近國外就有一對因《英雄聯盟》而結緣的情侶愛情長跑 12 年後準備步入禮堂，女方的妹妹也曬出 Riot Games 暖心致贈的特別禮物，還分享 Riot 內部員工們的祝福小卡：「從英雄選角到『Say Yes』，多美好的一段旅程，祝你們一生幸福！」
中職》餅總建議劉致榮返台選秀 考量非常務實
27歲台灣右投劉致榮近2年飽受傷病困擾，近期遭紅襪釋出，是否會報名今年中職季中選秀，對此，劉致榮所屬經紀公司悍創表示，「現階段致榮留在美國訓練，他對於在國外打球還有想法，下一步還沒決定，還會再討論。」統一獅總教練林岳平認為，劉致榮可以考慮投入中職選秀，雖然他的狀態不明，各球團應該不會用前段順位指名他
早上9點前別做這些事！醫師揭「早晨5大禁忌」 恐增心肌梗塞發生率
一、避免喝含糖咖啡飲料布霍瑞吉表示，許多人習慣以加糖拿鐵或其他調味咖啡開啟一天，但一杯含糖咖啡可能讓人在尚未進食正餐前，就攝取30至50克糖分。這容易造成血糖快速上升，進而刺激胰島素大量分泌，不僅增加身體代謝負擔，也可能導致飽足感不持久，短時間內再度感到飢餓...
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
幕後祕辛！安以軒一個人的孤寂辛酸 獨扛一家子4年半神祕生活
【曾宛如／台北報導】安以軒自老公陳榮煉被澳門警方逮捕判刑，就過著神祕低調的日子，所有公開活動、社交場合都不見她人影，讓人好奇，直至這回她拍攝好友A-Lin新歌《一個人》MV，才終於露面，據她身邊密友透露，安以軒這4年半在台北家中深居簡出，一個人照顧著上小學的兒子66及5歲女兒娃寶，扛起照顧整個家庭的重擔，充滿孤寂辛酸，也讓她成長很多，原本不會下廚的她，現在能親力親為的為孩子做一桌子家常菜，教導他們課業或生活問題，而且這4年半，她沒有接工作，沒有任何收入，靠以往積蓄投資理財，學會買股票買基金。兒子一雙大眼跟她一個樣，喜歡畫油畫的女兒很懂事，是她生活的重心及能量來源。此外，星友們包括A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人的關心陪伴，也給了她很大的力量，她偶爾被狗仔捕捉到身影，往往都是在跟姊妹們相聚。
蔣萬安喊廢監察院 沈伯洋酸：只回選總統的議題
政治中心／王云宣、李志銳、張家維 台北南投報導總統府週四針對第七屆監察院人事，公布29人提名名單，其中包含前國民黨立委廖婉汝、侯友宜新腹謝政達，都在名單中，不過沒想到台北市長蔣萬安，周五一早就率先表態，主張廢除監察院，還喊話藍白立委全數否決，對此沈伯洋大酸蔣萬安，只回"選總統的議題"，還怒批藍營過去拒絕出席修憲委員會，如今形同雙標。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
雨神降臨! 高雄仁武區"馬路變小河" 義大"水樂園"來了
南部中心／綜合報導持續受到鋒面影響，高雄12日一早陣雨不斷，而瞬間的強降雨，不只讓仁武區馬路變水路，義守大學的階梯也變成瀑布，學生上課相當狼狽，直說變成義大水樂園，另外在澄清湖附近，路面上竟然還出現魟魚。
帝雉輸了？台灣驚見「巨型神鳥」化石 消失數萬年取名「滅絕」藏洋蔥
提到台灣特有的大型鳥類，許多人第一秒想到的絕對是印在千元大鈔上的「國寶神鳥」帝雉。不過，台灣這片土地的遠古生態遠比你想像的更驚人！國立台灣大學研究團隊最新震撼發表，證實台灣在數萬年前，曾棲息著一種體型比帝雉還要龐大的「巨型神鳥」，這不僅是台灣特有種，更是全台首度發現並正式命名的特有滅絕鳥類，定名為「滅絕孔雀」（Pavo miejue），為台灣遠古生物史投下一顆震撼彈！
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
大雨攪局! 福鹿溪水道"龍舟翻覆" 眾人合力搶救
中部中心/李文華 彰化報導鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，19日將在彰化鹿港福鹿溪水道登場，不過前幾天大雨，導致其中一艘龍舟被水淹沒，另一艘則是翻覆，福鹿溪現場滿是垃圾淤泥，一片凌亂，幸好經過工作人員合力清理，受影響的龍舟已經清理完畢。
血庫告急！全台庫存剩3.7天「A型、O型急缺」
血基會台北捐血中心主任林敏昌表示，最近天氣炎熱又下起傾盆大雨，影響民眾出門捐血意願，連日血液庫存量持續下滑，今庫存只剩不到5天，不足安全存量。林主任說明，全台一天庫存量需要6000袋以上，台北地區至少需要2200袋，但目前捐血量已減少至少1至2天庫存；對此他不僅盼老...
端午節財神爺來敲門！3生肖「財運大爆發」…第1名快買彩券
下週五就是一年一度的端午節（6月19日），命理專家宮小立分享端午節運勢變化，他提醒3個生肖在端午節要特別小心謹慎，否則可能會有破財、官司及血光之災纏身；但也有3個生肖非常幸運，有機會在端午節期間發大財，尤其是屬虎者，建議可在端午節買彩券試手氣，說不定能獲得一大筆意外之財。
快訊／這科技公司召開重訊記者會 說明股東會董事改選爭議
皇將（4744）於今（12）日18時30分於本中心11樓記者室召開重大訊息記者會，說明有關股東會董事改選爭議媒體報導相關事宜。
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
SpaceX今晚上市！首日預期漲幅35%，分析師示警：其他科技股小心資金排擠效應
由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在12日正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。面對投資人極高興趣，影子市場（Shadow markets）各種衍生商品的走勢，也讓外媒推測，S......