五府千歲進香期 南鯤鯓代天府舉辦祈天祝壽祈福團拜

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於102年被文化部列名國家重要民俗的南鯤鯓代天府五府千歲進香期，農曆4月26、27日是大王李府千歲及五王范府千歲的聖誕日，南鯤鯓代天府舉辦祈天祝壽祈福團拜。由總幹事侯賢名帶領執事等相關人員參與祝壽，祈求國泰民安，風調雨順，民生樂利。侯賢名總幹事表示，祈天祝壽邀請法師團誦經祈安植福，除參香民眾外，也有不少人專程前來參與。

南鯤鯓代天府供奉李、池、吳、朱、范等五府千歲，依王爺誕辰日共分為4個進香期，分別於農曆4月、6月、8月及9月舉行，102年被文化部列名國家重要民俗。該廟分靈廟宇近3萬間，每年遊客近千萬人次，農曆4月26、27日是李府千歲及范府千歲的聖誕日，也是香客最多的進香期。

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南鯤鯓代天府李府、范府千歲聖誕祈天祝壽活動，先由法師團誦經祈安植福，再舉辦團拜祝壽。團拜由總幹事侯賢名帶領執事等參與祝壽，祈求國泰民安，風調雨順，民生樂利。侯賢名總幹事表示，逢五府千歲聖誕日前的星期例假日，來自全國各地的進香團很多，整個廣場擠得水洩不通，鑼鼓聲喧天，熱鬧非凡。

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