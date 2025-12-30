五度封殺！1.25兆國防預算付委失敗 藍白聯手排除議程

藍白聯手擋下1.25兆特別條例以及財劃法草案。（資料畫面）

立法院程序委員會今（30日）再次上演表決大戰，國民黨與民眾黨立委憑藉人數優勢，第5度將行政院提出的「1.25兆強化防衛韌性特別條例」以及財劃法草案排除於院會議程外，使其無法付委審查。此舉引發民進黨立委強烈質疑，批評在野黨不應在程序委員會就惡意擋案。

行政院會11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議。眼看中共展開大規模環台軍演，國防預算卻仍卡在立法院，行政院長卓榮泰向在野喊話，呼籲應該盡速通過國防預算，「也籲請國會能夠通過我們已經送出去，強化防衛韌性不對稱戰力採購計畫的特別預算，這樣我們才能夠提升國防。」

立法院程序委員會今（30日）開會，排定明年（2026）1月2日及6日院會議程，但國防特別條例第5度遭封殺。民進黨立委沈伯洋指出，程序委員會僅是法案掛號處，不應預設立場擋案，若要監督應去國防委員會，而非連討論的機會都沒收。針對藍營批評「條例僅數頁卻要1.25兆」，沈伯洋駁斥這是玩弄資訊落差，「必須先通過特別條例，才能編列具體的預算」。民進黨團書記長陳培瑜更是火力全開，質疑國民黨無視中共軍演威脅，「跪下來的和平不是和平」。

對此，國民黨團書記長羅智強反擊表示，真正喪權辱國的是民進黨與賴清德，讓中共軍機艦頻頻跨越中線。他強調國民黨立場是「投資戰備也要投資和平」，主張「卡國防預算的人就是賴清德」，並再次喊話要求賴總統赴立法院報告並接受質詢。





