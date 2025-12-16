五度被捕! 毒品前科犯"毒駕撞死婦人" 死者丈夫:告到底

社會中心／陳崇翰 基隆報導

基隆一周內發生兩次毒駕死亡車禍。昨天一名楊姓毒犯，先撞死一名路人，又衝撞10多輛汽機車。事實上，男子日前同一個路口，也開車衝撞藥局，當時他告訴警方是癲癇發作，也沒進行毒品檢測。死者的丈夫，今天（週二）現身，痛批毒駕太可惡，他說不會和解，一定要告到底。

白色小客車，就是基隆毒駕累犯楊姓男子，把道路中央欄杆撞得稀巴爛，一旁機車騎士通通傻眼，之後他繼續高速行駛，迎頭撞上正在走路的買菜婦人，使她當場失去生命跡象，接著再追撞停放路邊十多輛汽機車，現場滿目瘡痍，水果行業者更透露他一度想落跑。水果行業者（12.15）：「我們發現那個毒駕（犯嫌），還在車上準備好像打檔要開走，有人就跟警察說那人吸毒，警察就來抓他把他押下車。」遭撞死婦人丈夫：「我去理個頭，我載她（妻子）下去，她就去買一個菜，就被撞死了，（聽說你們已經準備要退休，要過退休生活？）對，已經買房子，買台南買好了，我有跟警察說我不會妥協，我一定要告他，到底我看能不能槍斃。」

楊姓毒駕累犯，日前才聲稱癲癇發作，駕車衝撞藥局前欄杆。（圖／民視新聞）釀成一死一傷的毒駕犯，現在更被翻出五天前也曾恍神差點一點衝撞藥局，店門前欄杆變形，車頭凹陷，員警到場時，他說自己癲癇發作。肇事駕駛（12.10）：「因為我剛癲癇，我怕自己怎樣沒關係我怕撞到人，（今天怎麼會突然這樣子），沒有這兩天工作量比較多啊。」楊姓男子聲稱癲癇，警方也不疑有他，當下也沒進行毒品篩檢，是否毒駕已不得而知，但其實毒駕撞死人這天，已經是他第5次被逮。記者vs.楊姓毒駕犯嫌：「你根本沒有癲癇嘛，你是在裝的嗎。」55歲楊姓男子已被聲請，他不但是警局常客，過去前科不少，毒品、妨礙自由樣樣沒少過。

15號的毒駕事故共造成一死兩傷，其中楊姓犯嫌本身也有受傷。（圖／民視新聞）更因為毒品一度入監服刑，只是上周基隆才發生毒駕撞死老翁事件，市長謝國樑才宣示毒駕零容忍（刪除）。不到一周又發生毒駕撞死人，引發人心惶惶。基隆警局事發晚上展開大規模臨檢（刪除）。基隆市警察局長林信雄：「希望針對這些毒駕累犯，建請羈押與預防性羈押的，一個作為來避免他，繼續有毒駕的行為，導致更多的行人，或其他的用路人，產生更大的一個傷亡。」基隆治安頻拉警報，基隆警局高層更前往城隍廟拜拜，祈福平安。但對市民而言，更想要的，應該是這樣的毒駕悲劇，別再發生。

