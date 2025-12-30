五度阻擋國防特別預算！ 張景森：國民黨下場 2026發訃聞、 2028辦告別式

前政務委員張景森。 圖：取自張景森臉書

[Newtalk新聞] 正值中共環台軍演之際，立法院程序委員會今（30）日在藍白人數優勢下，第五度封殺「8年1.25兆國防特別預算」排案。對此，前政務委員張景森今日痛批，國民黨最近阻擋軍購、拒審預算，已經讓中間選民看不下去了，並指國民黨如果無法對紅統路線劃清界線，那麼國民黨必然收到選舉的死刑判決，「然後2026準備發訃聞， 2028年就應該舉辦告別式了！」

張景森表示，最近的阻擋軍購、拒審預算，已經讓中間選民看不下去了。這一次軍演，在武力威脅霸凌台灣之際，鄭麗文已不再停留於模糊的「和平論述」，而是明確將胖虎的霸凌歸咎於大雄的挑釁，合理化中國軍事施壓的武統路線。國民黨在國人，尤其是年輕人的心目中，被定位為中共內應是遲早的事了！

他指出，鄭麗文決定走這條路線，是因為這條路線在北京有市場，可以找到乾爹或買主。但在那些還需要在台灣民主選舉的國民黨，卻幾乎是準備收到選舉死刑判決！

張景森表示，台灣多數民意希望兩岸和平。「你可以說是台灣人愛好和平、也可以說台灣人貪生怕死。」但就因為貪生怕死，具體方法就是家裡準備棍棒和鐵窗，而不是褲子裡不藏一兩把槍，就急著跑出門去跟惡鄰搖尾乞憐。人民希望軍演不要發生，但是當軍演發生時，人民期待的是團結一致，同仇敵愾，至少不要內亂。

他批評，鄭麗文卻好不避嫌，大剌剌將壓迫行為轉化為「台灣自找」、「都是賴清德的錯」、「我們2300萬人真倒楣」。其實當她臉不紅、氣不喘說賴清德多爛，而她可以說服乾爹放下屠刀的時候，大部分人不會相信她的大話，只是更懷疑她跟乾爹的關係而已！「敵人圍城的時刻炮打司令部，無論口才有多好，包裝得多理性，白痴也會質疑她是哪一邊的。」

張景森認為，其實被鄭麗文領導的國民黨才真的倒楣！鄭麗文並非邊緣角色，她論調一旦被視為國民黨可接受的主流聲音，就會對整個政黨造成不可逆的標籤效應。年輕世代將直接封鎖，中間選民不敢投票，連藍營內部的溫和支持者也會選擇沉默與退場。政黨長期政治信用崩解，降格成為統促黨。

他表示，國民黨的「死亡」不必然來自分裂，而是來自被多數選民排除在選項之外。如果國民黨無法對紅統路線劃清界線、重新確立以台灣安全與民主為核心的立場，那麼2026準備發訃聞， 2028年就應該舉辦告別式了！

