五張圖看懂格陵蘭為何被美國盯上

（德國之聲中文網）距離美國數千公裡、丹麥的自治領土格陵蘭，正站在一場地緣政治博弈的中心。美國總統特朗普表示，格陵蘭不應繼續脫離美國控制，這是“不可接受的”，並對多個國家發出加征關稅的威脅。

盡管在地理上位於北美洲，格陵蘭與丹麥的關系使其在文化和政治上更接近歐洲。與此同時，格陵蘭居民以及丹麥和格陵蘭政府均反對特朗普的主張。與此同時，歐洲、中國和俄羅斯也在評估這座廣袤冰封島嶼對各自戰略利益的重要性。

格陵蘭的戰略意義是什麼？

特朗普政府高調聲稱“收購”或“入侵”格陵蘭，事實上，這並不是美國人第一次試圖對格陵蘭島“下手”。

早在1867年，時任美國國務卿威廉·蘇厄（William Seward）就曾提出過購買格陵蘭的設想。二戰期間，美國佔領了格陵蘭，以防其落入納粹德國之手。目前，美國在格陵蘭西北部部署了皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），這是一座空軍基地，是在1951年美丹簽署《格陵蘭防務條約》後建立的。

格陵蘭位於加拿大東北海岸外海，其獨特的地理位置，使不少北美決策者將格陵蘭視為防務戰略中的關鍵一環。俄羅斯同樣部分位於北極圈內——其他北極國家還包括加拿大、挪威、美國，以及以及通過格陵蘭和法羅群島進入北極事務的丹麥。中國則在2018年將自己定義為“近北極國家”，希望在這一地區取得立足點。

格陵蘭有多大？

格陵蘭是世界最大的島嶼。盡管不如美國、俄羅斯、加拿大和中國的國土面積，但放眼全球，能與格陵蘭面積相當的國家並不多。格陵蘭面積約為217萬平方公裡，約為德國的六倍（德國約為35.7萬平方公裡），它的面積超過整個歐盟的一半。

不過格陵蘭人口稀少，僅有約5.6萬人，是全球人口密度最低的地區之一，每平方公裡平均只有0.14人。這主要與其自然地理條件有關。格陵蘭80%的面積被冰蓋覆蓋，大片區域不適合人類居住。超過65%的人口集中生活在格陵蘭最大的五個城鎮：首都努克（近兩萬人）、西西繆特（5485人）、伊盧利薩特（5087人）、卡科爾托克（3069人）以及阿西亞特（2992人）。

根據格陵蘭政府數據，由於人口老齡化趨勢持續，到2050年，總人口預計將降至5萬人以下。

格陵蘭的氣候正在發生怎樣的變化？

與整個北極地區的變化趨勢一致，格陵蘭正經歷著快速的氣候變暖，當地氣溫持續攀升。去年5月19日，東格陵蘭伊托科托米特氣象站測得14.3攝氏度的高溫，比當地5月平均最高氣溫0.8攝氏度高出13攝氏度以上。

受此影響，丹麥與格陵蘭地質調查局（GEUS）在一份去年發布的報告中指出，格陵蘭冰蓋已連續第29年出現萎縮。GEUS指出：“從1985年至今的整體數據來看，格陵蘭冰蓋平均每年流失約1400億噸冰。”

盡管近幾年冰蓋消融速度較2010年代有所放緩，但美國國家航空航天局NASA2025年的數據顯示，格陵蘭冰蓋的持續融化仍在推動全球海平面以每年約0.8毫米的速度上升。

北極冰層不斷變薄，被普遍視為各國對格陵蘭興趣升溫的另一重要原因，尤其是美國。隨著西北航道逐漸顯現，全球貿易航線或將重塑，美國也可能不得不與俄羅斯、中國等國家展開競爭，爭奪進入格陵蘭及其礦產資源的戰略通道。

格陵蘭擁有哪些自然資源？

格陵蘭擁有歐盟認定的34種關鍵原材料中的至少25種，資源十分豐富，包括鐵礦、石墨、鎢、鈀、釩、鋅、黃金、鈾、銅以及石油等。然而，嚴酷的自然環境、極端氣候和有限的基礎設施，使得大規模開采十分困難。

不過最受關注的，是格陵蘭的稀土資源。稀土元素被廣泛用於電動車、智能手機、軍事雷達和核磁共振成像設備等多個領域，而美國目前尚無穩定可靠的稀土供應鏈。

目前，全球約60%的稀土由中國開采，且超過90%的加工環節也集中在中國。隨著歐盟和美國努力減少對中國關鍵原材料的依賴，格陵蘭正逐漸成為全球戰略競爭的新焦點。



