五心共融協會陪伴社區居民過節

台南市五心共融協會在北區佑誠職能治療所與民眾共同過節。

記者陳俊文/台南報導

為讓社區居民在歲末時節感受到溫暖與關懷，社團法人臺南市五心共融協會於十二月二十日在佑誠居家職能治療所準備生湯圓與素食菜包，與社區里民分享節氣中的一份心意。

考量冬至適逢農曆初一，協會特別準備素食菜包，讓有祭拜需求的家庭也能安心使用。活動現場氣氛溫馨，不少居民相互招呼、結伴前來，展現社區彼此關懷、互相照應的情感。

社團法人臺南市五心共融協會理事長楊佳欣表示，冬至不只是節氣，更是一個提醒彼此慢下來、照顧身邊家人的時刻。希望透過一份簡單的湯圓與菜包，讓居民感受到被記得、被關心，也讓社區的連結更加緊密。

楊佳欣也提到，協會長期投入社區服務與照顧相關工作，經常在第一線看見家庭在照顧長輩、面對生活挑戰時的辛勞，因此更珍惜這樣能與居民面對面互動、傾聽生活聲音的機會。

本次活動共準備限量二百分份湯圓與菜包，送完為止。協會也期盼，透過節慶關懷，讓社區成為一個彼此支持、彼此照應的生活共同體，讓溫暖不只停留在節日，而是成為日常。