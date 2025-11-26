五心幸福里考核 中山區蟬聯第1

基隆市環保局一一四年各區里環境整潔維護績效考核結果出爐，市長謝國樑親自頒獎表揚各組前三名。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為鼓勵社區共同打造乾淨、宜居的生活環境，基隆市環保局辦理一一四年各區里環境整潔維護績效考核，以「五心幸福里」為主題，從「用心、熱心、愛心、關心、決心」五大面向進行評比，經專家評委實地考核後最終結果出爐，由中山區公所表現亮眼蟬聯第一，成功取得三連霸。

今年以打造「五心幸福里」為主題，考核圍繞「用心、熱心、愛心、關心、決心」這五個關鍵字來進行，包含各里的環境清潔活動，如環保志工與里民的清掃動員，打掃街道環境、拆除違規小廣告、清除雜草等項目，也包括資源回收再利用、愛心供餐與救濟、低碳節能、環境綠美化內容，並鼓勵各里發展地方特色、創意與創新作法，打造基隆市美麗市容風貌與乾淨家園。

廣告 廣告

今年補助經費獎勵範圍擴大，除各組前三名外，達到八十五分優異成績的參賽里也會獲得五萬元的獎勵；區公所組部分前三名依序為中山區公所、信義區公所及中正區公所，另頒發甲組及乙組績優里獎項，甲組里第一名安樂區武崙里、第二名中山區和平里、第三名信義區禮東里，分別獲得三十萬、二十萬、十萬元補助經費獎勵，中正區中砂里、暖暖區碇安里分居四、五名，各獲五萬元獎勵。

乙組里前三名依序為信義區東明里、中山區居仁里、信義區孝德里，分別得二十萬、十五萬、十萬補助經費獎勵，第四名暖暖區暖同里則獲五萬元獎勵；此外，今年也首度增設「環保有功人員獎」與「最佳環保創意獎」兩項特別獎項，「環保有功人員獎」由安樂區武崙里獲得、「最佳環保創意獎」則由中山區和平里榮獲，各頒發獎勵金五萬元。