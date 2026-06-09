"五心級"大林慈院 全人醫療守護鄉親
由大林慈濟醫院院長賴寧生率團回到精舍，向上人分享全人醫療推動成果與未來方向，從兒童心臟、慢性病及復健服務等案例，展現團隊守護生命的初心，也持續培育專業人才，精進醫療量能，為守護民眾健康而努力。
51歲蘇先生多年飽受心雜音與心律不整困擾，在大林慈院檢查後，確診罕見的巨大冠狀動脈廔管合併血管瘤。醫療團隊以心導管栓塞微創治療，幫助他重拾正常生活。
患者 蘇先生：「把管用栓塞的方式，去把它塞掉 用微創的，從鼠蹊那邊 把它栓塞，手術的過程跟術後的修復，我覺得都還滿正常的。」
相較於傳統開胸手術需較長時間復原，醫療團隊視病如親，為患者評估最合適的治療方式，幫助擺脫多年心臟不適。
大林慈濟醫院小兒心臟科醫師 劉瑋莉：「第一是本身這個疾病，就比較罕見，第二是(早期)機器的靈敏度，還是有點限制，現在就是非常提倡的就是說，病人自主 那讓他知道說，這一些就是不同的治療方式，那他可以依照，他自己的就是想法 以及說，他自己的身體狀況來做評估。」
而面對長期臥床病患 因腸胃蠕動不佳，導致糞石阻塞及潰瘍，大林慈院內科部主任，則運用日常飲品，成功協助患者減輕不適。
大林慈濟醫院內科部長 曾志偉：「可樂其實它的pH值是很低的，大概就2.6 很酸 ，這個二氧化碳 ，它本身 它會有氣泡，會有爆裂的效應，它裡面有一些成分，它可以溶解這些黏液，用那個注射的針 ，打進去那個石頭，然後讓這個石頭裡面，就是充滿了可樂 然後它會冒泡，就會有碎解的功能。」
大林慈濟醫院院長 賴寧生：「用這樣簡易的病(病例)，但是因為醫生的用心 ，以病人為中心，這樣帶出來的一些醫療的溫度，我們今天回來，最主要是用這樣子的，來跟上人非常恭敬的，一個分享這些事情。」
證嚴上人開示：「尤其是醫療志業 是守護生命，這是最重要的，醫生就是病人生命中的貴人，相信你付出一點點的愛，對病人來說 是感受滿滿 。」
落實全人醫療精神，慈濟醫療團隊持續用愛與專業，接住患者，帶來重生希望。
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