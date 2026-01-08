五感體驗 大馬媒體府城踩線

鎖定馬來西亞旅客，觀旅局推出「五感體驗」遊程，展現台南觀光魅力。（觀旅局提供）

記者林雪娟∕台南報導

為開拓東南亞觀光版圖，吸引馬來西亞旅客親身感受台南獨特觀光魅力，觀旅局與交通部觀光署駐吉隆坡辦事處合作，熱情接待「台灣五感」馬來西亞媒體踩線團，實地走訪台南代表性文化與自然景點，透過五感多元體驗，全方位展現台南深厚文化底蘊與自然之美。

根據交通部觀光署統計，去年馬來西亞旅客來台旅客已超過三十四萬人次，是台南拓展東南亞觀光版圖重要目標市場。觀旅局鎖定馬來西亞旅客，推出「台灣五感」推廣主軸，帶著踩線團從府城文化核心延伸至濱海廊道，進行深度感官探索之旅。

在文化與生態體驗部分，走訪孔廟與赤嵌樓，體驗「煮椪糖」職人手作，感受台南歲月累積的文化溫度；搭乘「台灣好行」，前往安平老街與安平樹屋，品味府城古今交融的城市風情，再深入四草綠色隧道、將軍青鯤鯓扇形鹽田及北門井仔腳瓦盤鹽田，在自然生態與海風環繞下，體會台南對環境保育、傳統產業保存和創新的用心。

飲食文化方面，推薦米其林必比登推介餐廳，透過台式辦桌手路菜與鮮甜虱目魚料理，展現台南美食之都的層次風味與濃厚人情味，並前往西市場、觀光工廠、林百貨等人氣景點。

觀旅局指出，推展國際永續旅遊，將持續創新觀光推廣策略，透過參與國際旅展及海外推廣、深化城市品牌形象並優化友善接待環境，希望吸引更多國際旅客，造訪台南。