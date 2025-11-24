五成醫護對愛滋抱偏見？助患者勇於就診 醫：政府應推去污名化

台大醫院感染科醫師謝思民指出，仍有約五成醫護人員對愛滋患者抱持歧視觀念，恐使病患不敢就醫，呼籲政府加速推動去污名化與正確認知教育。游騰傑攝



疾管署統計，截至2024年底，全台HIV感染者已超過3.6萬人，雖然近年新增感染人數逐漸趨緩，但臨床觀察發現，新確診者年齡層有下降趨勢，年輕族群感染比例上升。台大醫院感染科醫師謝思民今（24）日指出，目前仍有約五成醫護人員對愛滋患者存有歧視觀念，甚至出現拒診情形，導致患者不敢就醫，盼政府協助推動去除污名化。

謝思民直言，HIV感染者在治療與照護上，仍有多項需求未被完全滿足，包括資訊取得、心理支持、治療選擇指導與社會資源協助等層面，顯示現行醫療體系仍有努力空間。更令人憂心的是，部分醫護人員對「U=U」（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）概念仍不熟悉，無形中加深病患的污名與心理壓力，呼籲政府應持續推動去污名化與正確認知教育。

響應12月1日「世界愛滋日」，五位來自醫療、護理與病友團體的專家學者，今日共同出席《2025 World AIDS Day 世界愛滋日簡單愛，開啟醫病共享對話》記者會，倡議透過「醫病共享決策（SDM）」機制。

台灣感染症醫學監事、衛福部愛滋病防治委員會委員林錫勳表示，台灣近年引進多元且更具彈性的HIV治療方式，不僅提升病患治療順從性，也穩定病毒壓制效果，是國內邁向全面實現「U=U」的重要關鍵。

他進一步指出，為實現「2030終結愛滋」的國際目標，疾管署正積極更新愛滋防治白皮書，將政策重心由「治療」延伸至「預防」，包括暴露前預防性投藥（PrEP）普及化與提升HIV檢測可近性，有望成為降低新發感染的兩大關鍵策略，讓更多高風險族群願意及早檢測、及早介入。

