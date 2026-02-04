五所國小書展現場發表繪本 述說原來家鄉那麼美

「原來家鄉那～麼美──兒童家鄉故事繪本系列新書發表會」(台北書展基金會提供)

2026台北國際書展今天（4日）有一場「原來家鄉那～麼美──兒童家鄉故事繪本系列新書發表會」，今年有來自臺東縣馬蘭國小、臺南市白河區大竹國小、後壁區菁寮國小，以及臺北市雙蓮國小、大橋國小五所國小齊聚兒童沙龍，發表各校師生共同創作的家鄉繪本。各校透過繪本行動劇、說唱與舞蹈等多元形式，生動演繹一篇篇充滿在地情感與創意的家鄉故事。

臺北市教育局國教科蔡曉青表示，看到孩子們從「小作家」化身為「小演員」，親自上臺演出自己的故事。不僅是創作成果的展現，更是他們作為家鄉代言人的最佳證明。臺南市教育局簡文達專委表示，臺南市推動家鄉繪本十年，年節將近，對許多在外工作的人來說，這個時候總特別容易湧現對家鄉的思念，感謝同學們把屬於家鄉的故事帶上舞臺，表演呈現給大家。

臺東縣馬蘭國小《金牌與木香-阿禮的工藝之路》演示六十年前，有一群神父在臺東偏鄉成立「公東高工」，鼓勵學生投入技職教育獲得技術以提升經濟能力，透過繪本主人翁的人生歷程，分享「一技在身終身受用無窮」的技職教育理念。

臺南市大竹國小繪本《蓮鄉藕遇》，不僅描繪蓮花的一生，更以蓮花凋謝後的蓮田為故事主軸，帶領讀者尋找蓮田中的蓮藕，同時記錄白河傳統製作藕粉的產業文化，將地方技藝傳承後世。

菁寮國小繪本《菁獅魂》描寫小柏教練從學生到文化傳承者的生命歷程。

臺北雙蓮國小繪本《漫遊雙連》，由校雞「小白」與校貓「該該」擔任主角，帶領讀者穿越時空，回到臺北捷運紅線前身「火車淡水線」的歷史現場。

大橋國小《橋繫茶香》故事從書中主角阿才跨過臺北大橋而與大稻埕的相遇開始，每一頁圖畫與文字，都生動描繪了人與人之間的情感交流與濃厚人情味。

「兒童家鄉故事繪本創作計畫」由兒童文化藝術基金會策劃，從2009年開始推動，目前參與學校遍及臺東、臺南、嘉義、高雄、屏東等地，計畫鼓勵師生透過實際踏查與體驗瞭解家鄉人文、產業、地景等，再透過故事文字及畫筆傳達對家鄉文化的關懷與情感、記錄傳承家鄉特色及人文之美。