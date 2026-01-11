五方大聯盟學術論壇嘉義玉靈千手觀音院受邀參與 促宗教交流

集結宗教、學術與社會賢達 實踐五教本一精神，以慈悲善念回應時代挑戰，竹塹太和五方大聯盟學術論壇隆重舉行，本次論壇由竹塹太和靈山修道院集結來自宗教界、學術界與社會各界的重要人士齊聚一堂，透過一整天密集而深刻的交流對談，共同探討宗教信仰在當代社會中的角色、責任與未來發展方向，展現五方善念匯聚、共修共善的實踐精神。

嘉義玉靈千手觀音院院長謝玉慧（圖中）受邀到場，強調以慈悲為本、以行動落實信仰，是宗教走入社會的關鍵力量。（照片／現場翻攝）

論壇由邱任舉老師擔任主持人，活動一早以國樂開場，莊嚴而祥和的旋律為論壇揭開序幕。隨後進行主辦與協辦單位介紹，竹塹太和靈山修道院院長王鄧美玉、主事吳燕珠，以及玉靈千手觀音院院長謝玉慧陸續登台，分享宗教弘法、修道與社會關懷的心路歷程，並期盼透過五方大聯盟平台，促進不同信仰間的理解與合作。

嘉義玉靈千手觀音院院長謝玉慧更受邀到場，院長本身長期致力於弘揚觀音慈悲精神與宗教融合理念，此次深度參與論壇規劃與交流，展現宗教團體攜手合作、共修共善的實踐行動。玉靈千手觀音院院長謝玉慧於論壇中多次參與分享，並於不同時段發表修行心得與公益實踐經驗，強調以慈悲為本、以行動落實信仰，是宗教走入社會的關鍵力量。

嘉義玉靈千手觀音院院長謝玉慧論壇中強調宗教不僅是信仰寄託，更是安定人心、凝聚善念的重要力量。（照片／現場翻攝）

上午議程中，玉靈千手觀音院亦成為重要焦點之一。謝玉慧院長以多年弘法實務經驗，闡述觀音慈悲精神在當代社會的實踐意義，強調宗教不僅是信仰寄託，更是安定人心、凝聚善念的重要力量。隨後，林良徹老師、胡文中老師、陳清秀教授、林之鼎神父等人，分別從哲學、人文、教育與跨宗教角度，分享信仰如何回應現代社會的變遷與挑戰，現場交流熱烈。下午場次延續論壇深度，邀請多位重量級與會者發表見解，包括李龍漢老師、白聖老師、陳啟源議員、慧吉祥活佛等人，從宗教、公共事務與社會實踐層面，探討信仰與社會責任的連結。茶敘後，慧謙師父、吳來福老師、吳燕珠老師接續分享修行與弘法的實務經驗，展現不同法門殊途同歸、以善為本的精神。

本次論壇集結來自宗教界、學術界與社會各界的重要人士齊聚一堂共同交流。（照片／現場翻攝）

隨後，陳拓環老師、劉潔英老師、王派滄老師、謝簡老師、吳明哲老師與簡文益理事長，分別就宗教文化傳承、社會公益、世代教育與組織實踐等面向提出觀點，呼籲宗教團體應積極走入社會，成為穩定人心與促進和平的重要力量。論壇尾聲，再次由玉靈千手觀音院院長謝玉慧進行總結，強調五方大聯盟不僅是一場論壇，更是一個持續凝聚善念、推動五教本一與世界和平的重要起點。

五方大聯盟學術論壇不僅是一場產官學研的交流盛會，透過宗教文化的力量，促進社會和諧，為世界帶來更多安定與希望。（照片／現場翻攝）

主辦單位表示，本次五方大聯盟學術論壇象徵五方賢達、五教精神的匯流，而玉靈千手觀音院以協辦及來賓身分全程參與，不僅展現宗教合作的實際行動，也彰顯觀音慈悲精神在現代社會中的深遠影響。未來，五方大聯盟將持續透過論壇、修行與公益行動，深化宗教交流，為社會注入更多愛與和平的力量。