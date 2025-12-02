五旬婦誤把黃斑部病變當老花 高醫眼科衛教自主檢查護視力

一名年過半百的陳女士5年前視力開始模糊，誤以為是老花眼自行配眼鏡，一年後仍未改善，某次洗頭時，才驚覺雙眼看到的顏色飽和度和物體大小竟不一致，趕緊就醫確診為年齡相關性黃斑部病變。經治療後，視力維持穩定，未再惡化。

圖說：年過半百的陳女士（右）分享誤把黃斑部病變當老花，就醫治療後未再惡化的歷程，提醒護眼要趁早。圖片來源／高醫提供

為提升社會大眾對黃斑部病變的認識，高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）眼科部與陳振武防盲教育基金會攜手羅氏大藥廠，即日起至12月5日共同舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽，邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，透過互動式裝置重現黃斑部病變患者所見視野，讓民眾以輕鬆有趣方式了解疾病威脅及視力差異。

廣告 廣告

圖說：「守護視界 睛彩由您定義」展覽，由眼科醫師陳鏡安做衛教演講。圖片來源／高醫提供

高醫表示，臺灣於2025年正式邁入超高齡社會，據統計，每10名65歲以上長者就有1人罹患黃斑部病變，成為50歲以上族群失明的主要原因之一。然而亞太視力調查顯示，仍有逾四分之一民眾對此嚴重危害視力的疾病認識不足。

高醫副院長戴嘉言表示，俗話說「眼睛是靈魂之窗」，研究顯示，40歲以上民眾中有每9人就有1人從未接受過眼睛檢查，高醫推動衛教與健康促進，為鄉親守護明亮、健康的「視」界。

高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科主任吳弘鈞說明，黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，雖然濕性黃斑部病變僅占1成，卻導致近9成的相關失明案例，是50歲以上族群失明主因。研究顯示，仍有高達7成民眾誤把視力模糊、影像扭曲等症狀當成老花或自然老化，延誤治療黃金期。

民眾該如何快速自我檢測？吳弘鈞主任建議，居家可進行「遮一眼、睜一眼」的自我檢查，透過觀察家中磁磚直線或使用阿姆斯勒方格表，在10秒內快速檢測視力異常。也建議養成每年進行一次眼底檢查的習慣。

高醫眼科部部長賴昱宏表示「及早發現、及早治療」，才能有效控制病情，避免視力快速惡化。「守護視界 睛彩由您定義」展覽除了有互動裝置體驗影像扭曲、中央黑影、數字變形等模擬外，也提供免費眼底篩檢及專家講座，協助民眾了解黃斑部病變的危險信號。黃斑部病變具不可逆特性，一旦懷疑異常應立即就醫並持續治療。

更多品觀點報導

TPVL台灣職業排球元年台鋼主攻手膝傷 高醫啟動綠色通道手術

台灣人體生物資料庫X高市府X高醫 建構AI國家主權 打造健康台灣

