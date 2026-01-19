五星主廚掌杓！旗山天后宮大年初二推「春節年菜」中晚餐名額有限

旗山天后宮 馬年2026春節年菜公告 春節喜迎馬年 團圓共享美味。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為迎接2026馬年春節，旗山天后宮宣布推出限定春節年菜活動，邀請機關團體、公司行號及親友家庭齊聚廟埕，共度象徵團圓與祝福的新年時光。此次年菜特別禮聘五星級主廚掌杓，結合傳統佳餚與精緻料理，為民眾獻上年節餐桌上的豐盛饗宴。

春節年菜訂於大年初二、也就是2026年2月18日（農曆正月初二）舉行，地點設於旗山天后宮臨時餐廳。用餐分為中餐與晚餐兩個時段，中午為12時至14時，晚間則為18時至20時，每桌費用為新台幣8,000元，每桌10人。

主辦單位指出，為維持餐飲品質與服務水準，現場用餐名額採限量方式，中、晚餐各僅開放14桌；另提供外帶年菜，中、晚餐各限量8份，外帶將加收300元，數量有限，額滿即止。

旗山天后宮提醒，訂桌須一次完成繳費，2月18日場次報名截止日為2026年2月10日，須於期限內完成付款才算報名成功。民眾可親至天后宮服務台繳費，或透過銀行轉帳方式辦理，匯款銀行為陽信銀行旗山分行（代碼108），戶名「天后宮」，帳號為1014-5000-1035。

完成匯款後，主辦單位也呼籲務必致電服務專線07-6612037，並提供收件人姓名、地址、聯絡電話、匯款帳號末五碼、金額，以及確認用餐日期與時段，以利會計人員進行對帳。

旗山天后宮誠摯邀請各界機關團體、企業與家庭踴躍參與，在馬年春節以美食團圓、共享佳節喜悅，也為新的一年討個好兆頭。

