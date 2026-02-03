五星級和逸桃園飯店自助餐憑桃園市民卡優惠搶客

和逸桃園飯店自助餐廳完成餐檯升級後，在總經理陳孝慈（右三）帶領員工重新啟用。（記者陳中興攝）

記者陳中興／桃園報導

桃園青埔和逸飯店為吸引當地及周邊的喜愛自助餐的顧客，除了提升餐檯的料理內容，更打出即日起平日週一至週四，中餐及晚餐憑桃園市民卡，一客八百五十元的優惠價，活動至三月三十一日止，來爭搶自助餐客戶。

和逸飯店青埔桃園館是國泰建設旗下的事業體之一，該店為加強二樓自助餐廳營業，在總經理陳孝慈規劃下，由二樓自助餐主廚楊博翔大幅提升餐飲內容，強化肉食、海鮮、熱食、異國、生魚片、冷食沙拉、甜點、飲品等八區主題料理，突顯商品的價值。

楊博翔主廚表示，新改變的自助餐廳八區食材以主題化及豐富化呈現，來吸引顧客，並變動用餐氣氛，包括親子「營帳」內用餐區的規劃；另外甜點區是請國賓飯店老師傅負責，讓食客品嚐到法式草莓千層派等經點口味。在肉食區裡，也以大堆疊的「碼頭」呈現肉食區的豐富。

和逸飯店二樓自助餐本月三日餐檯重新啟用，陳孝慈總經理表示，平日用餐中午是一千一百八十元，假日是一千四百八十元，另加一成服務費。