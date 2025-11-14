【記者張嘉誠／綜合報導】

2025臺灣國際茶業博覽會與臺灣國際咖啡展於11月14日至17日，在臺北南港展覽館1館盛大展開。嘉義縣政府以「高山茶都」名茶館與「啡嚐嘉義」精品咖啡形象館聯袂參展，開展首日便旗開得勝，吸引國內外買家及職人前來洽談訂單，現場人潮絡繹不絕；縣長翁章梁特地北上為嘉義縣優秀的咖啡及高山茶業者加油打氣，巡禮展攤時，瞬間化身為最強的代言人，逐攤介紹茶與咖啡的產地與產品特色，民眾爭相品嚐縣長力推的高海拔高山茶及精品咖啡，十足的親和力，為現場提升不少買氣。

圖▲五星縣長翁章梁化身代言人，啡嚐嘉義X高山茶都跨界登場。(圖/張嘉誠攝)

14日下午於高山茶都名茶館舞台舉辦開幕活動，嘉義縣長翁章梁表示嘉義的咖啡已有國際性的水準，今年嘉義縣政府攜手神農生活進軍日本大阪市場，並與京都咖啡品牌聯名，「啡嚐嘉義」用獨特且高品質的細緻風味在日本咖啡市場掀起驚艷與風潮，延續並擴大嘉義精品咖啡在日本市場的影響力及曝光度。

阿里山高山茶一直是嘉義在國際市場指標性的產業，聞名遐邇的茶香總是吸引來自全球各地愛茶人士的青睞，嘉義縣以「高山茶都•嘉義」作為共同行銷品牌，打造茶文化都市意象，以茶為本結合藝術、設計與生活風格等元素重新演繹嶄新的茶文化體驗。

圖▲嘉義縣引以為傲「雙金」風味融入招牌點心，推出限定的精品咖啡蛋糕與高山烏龍茶慕斯。(圖/張嘉誠攝)

翁縣長也特別發表與知名食品業者手信坊股份有限公司跨界合作研發的新產品，將嘉義縣引以為傲的「雙金」風味融入招牌點心，推出限定的精品咖啡蛋糕與高山烏龍茶慕斯，高海拔精品咖啡與高山茶的獨特香氣，為午後時光增添一抹甜蜜。現場試吃的民眾一致大讚，是午茶點心的首選。目前，這兩款融合嘉義「雙金」風味的限定甜品，將可於手信坊霧隱城品嚐。

為接續推廣茶與咖啡，翁縣長也預告今年「高山茶都‧嘉義」活動，將以一杯茶，走進一座山為主題，集結產區職人在活動市集推廣行銷高山茶及咖啡，歡迎在114年12月13日至12月21日蒞臨嘉義中埔鄉農會金蘭分部，一起品嚐阿里山高海拔茶與咖啡的獨特滋味。