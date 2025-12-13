五星耐斯王子飯店第19屆「聖誕心願卡認領」 400份聖誕心願禮不到3天就就達標 - https://www.watchmedia01.com

第19屆耐斯王子大飯店「聖誕心願卡認領」，今（13）日溫馨舉行贈禮儀式。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者郭政隆、陳惲朋／嘉義報導】嘉義市五星級的耐斯王子大飯店自開幕時即啟動的「聖誕心願卡認領」已進入第19屆，今（13）日上午在飯店鄭百三總經理及嘉義市林瑞彥副市長共同主持下，在飯店一樓大廳於嘉義市城市博覽會吉祥物桃喜和湯姆熊吉祥物TOM的熱情互動下，溫馨舉行贈禮儀式。嘉義市社會福利服務中心、嘉義家扶中心及台灣世界展望會中區辦事處等400位孩子們的聖誕禮物，僅花不到3天便募集完成達標。林瑞彥副市長代表黃敏惠市長致贈感謝狀予耐斯王子大飯店，由耐斯廣場總經理鄭百三代表授證。

廣告 廣告

五星耐斯王子飯店第19屆「聖誕心願卡認領」 400份聖誕心願禮不到3天就就達標 - https://www.watchmedia01.com

林瑞彥副市長（中）與李思賢處長（左）代表黃敏惠市長致贈感謝狀予耐斯王子大飯店，由耐斯廣場總經理鄭百三（右）代表授證。（圖/記者陳惲朋攝）

林瑞彥副市長首先感謝耐斯王子大飯店長達19年的支持，持續帶動在地企業與社會大眾參與公益，至今已共同實現超過9000位孩子們的願望。他說，每一張心願卡背後，都藏著動人的故事。去年，1位9歲小女孩的願望是請媽媽吃飯、送花感謝媽媽，這份孝心讓人動容，這份溫暖的回憶也成為孩子成長過程中的力量，而今年市府團隊也認領18位孩子的心願，其中有1位即將參加會考的孩子，他許願的不是玩具，而是各科的複習講義，希望考上好學校來減輕家裡的經濟壓力；還有1戶遭受火災意外的家庭，6位兄弟姊妹希望能有羽絨外套度過寒冬，這些願望雖然樸實，卻承載著孩子們對未來的期許與對家庭的愛。正是因為有這份人與人之間的互助，嘉義市才能在經濟日報「地方政府施政滿意度」蟬聯第一，並在「縣市幸福指數」連續六年名列前茅。這份榮耀屬於每一位願意付出的市民朋友，我們會持續努力，讓這份幸福不斷「+1」。

五星耐斯王子飯店第19屆「聖誕心願卡認領」 400份聖誕心願禮不到3天就就達標 - https://www.watchmedia01.com

耐斯廣場鄭百三總經理感謝各界的支持，讓充滿愛的聖誕心願卡活動延續19年，特別感謝一直支持我們的在地企業，如耐斯企業(股)公司、愛之味(股)公司、第一生技(股)公司、奮起福企業有限公司、湯姆熊育樂事業公司及金興玩具公司，共同體現嘉義市豐富的社會資源與愛心能量，期待未來有更多企業加入，一起在寒冬中溫暖孩子們的心。

五星耐斯王子飯店第19屆「聖誕心願卡認領」 400份聖誕心願禮不到3天就就達標 - https://www.watchmedia01.com

市政府社會處李思賢處長則說，今年的聖誕節除了有暖心的聖誕禮物陪伴孩子們外，320+1嘉義市城市博覽會也已盛大啟動，並將持續至12月28日，此次博覽會規劃有3大展區，匯集了16檔展覽、30場表演、超過50種活動，邀請大小朋友、家長及貴賓一同來參與。除此之外，第33屆嘉義市國際管樂節也即將在12月19日隆重展開，精彩的12月就在嘉義，逛展覽、聽管樂、過聖誕，邀請大家一起來+1！

五星耐斯王子飯店第19屆「聖誕心願卡認領」 400份聖誕心願禮不到3天就就達標 - https://www.watchmedia01.com

奮起福米餅執行長陳岱聲把祝福化作甜脆米香，傳遞給每位小朋友。（圖/記者陳惲朋攝）

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，感謝耐斯王子大飯店多年來持續推動這份有意義的公益活動，奮起福深信當願意為孩子付出，就能讓社會累積更多希望的力量。本次奮起福特別準備以「嘉義82號幸福米」製成的《限定版米乖乖》，期盼在耶誕節前夕，把祝福化作甜脆米香，傳遞給每位小朋友。