五星逆行！唐綺陽示警「忽然大驟變」 這幾天小心了：業力引爆

星座專家唐綺陽分析本週星象及星座運勢，表示這個禮拜正在「五星逆行」的震動中，水象大三角的逆行效應，讓「以為瞞天過海的秘密、暗中勾當」，都一一揭露、起底，也就是俗話說的業力引爆，還會有忽然的驟變。

唐啟揚說，土星在2年半前進雙魚，就帶動me too事件的發生，點燃引繩，業力引爆。她說，現在土星即將離境（明年2月），離境前是另一大引爆時段，這回有木星、海王「潛入深海，帶著照妖鏡，讓暗處現形，並大大放送」，讓「浸泡生鏽到快斷裂的部分」直接「華麗麗地斷在大家眼前」。唐綺陽說，在「木土連動」下，會發生一次性付出應有的、影響角色、生涯的代價。

另外，水象強也常「製造恐懼」，如恐嚇、威脅、放話，引發聯想、想像等，不用具體做什麼，光勾動想像就能製造恐慌，讓內心軟弱、不夠堅定的人害怕，對方就達到目的。唐綺陽呼籲大家，不要自亂陣腳、不戰而屈。

至於本週「五星逆行」會造成好事多磨、或決定了又忽然推翻，或突發狀況多等等的現象，需要耐心去解決。她提醒，逆行就是「反」，所以發生「要人反省、反思」的事件，像是提起過去、翻舊帳、被起底，「一旦遇上，勇敢承擔，該改要改，那麼運會再好起來的」。

後天週三（11月19日）水星從射手逆回天蠍，唐綺陽說，到時候全民皆記者、全民皆偵探，而且對暗藏玄機的說法，或「話中有話」特別敏感，還會回推過去，抽絲剝繭，務求讓黑暗曝光，尋找真相。

水星從射手逆回天蠍，也連結「暗黑、恐怖、不見光」的所有事，像是暗網、死亡、色情、地下活動、權貴、黑道大佬，或暗中交易、大筆金錢秘密流向等，都是大家關注的話題。

唐綺陽特別針對個人情況解釋，要面對「秘密可能揭露」的情況，水逆天蠍會是「內在深沈反思」的期間，有些「永遠不會對人說」的內心想法忽然翻騰。而天蠍本身，則是被提到過去、翻舊帳、做總結的對象，希望你被提到的都是好事。

不管是水逆跨欄，或太陽跨欄，都會與天王星先形成對分，我們都會「遇到出乎意料、不按牌理、顛覆認知的對手」，或置身在奇怪的情境中。對分也要小心「莫名衝突增多、無端被人針對」，尤其週三至週六，都是高峰，多加留意。



